V takovém případě by se jednalo o kotel s kapacitou 352 tisíc tun odpadu za rok, současně se jedná o možnost, která má jako jediná šanci využít bezmála třímiliardovou dotaci. Druhou variantou je kotel v nové budově s kapacitou 270 tisíc tun odpadu ročně, avšak bez možnosti případného využití již schválené dotace.

Část koaličních zastupitelů obhajuje variantní řešení skutečností, že může do nového výběrového řízení na výstavbu třetího kotle přitáhnout více zájemců. Zástupci opozice však argumentují umělým kladením překážek k uskutečnění projektu. „Jediným důvodem k variantnímu výběrovému řízení je jen komplikace a horší cesta k úspěšnému završení projektu,“ podotkla za Zelené Jana Drápalová.

Podle někdejšího primátorčina náměstka a aktuálního ministra životního prostředí Petra Hladíka nedává smysl soutěžit dva kotle, přičemž jeden s dotací a dlouhou životností, druhý pak bez dotace a s nižší účinností. „Je to jako bychom nevěděli, zda koupit novou oktávku, nebo ohlodanou fabii,“ argumentoval Hladík.

Jedním z cílů vedení města je rozšíření počtu uchazečů o výstavbu třetího kotle pro spalování odpadu. „Celý řídící výbor, který materiál připravoval, postupoval dobře, správně a pokusil se co nejvíce rozšířit možný počet uchazečů tak, aby se nám nestalo to, co loni, že byl přihlášený pouze jeden kandidát,“ hájil postup primátorčin náměstek Robert Kerndl.

Půlroční prodlevu mezi zrušením původního tendru a vypsáním nové zakázky označila opoziční zastupitelka Jana Drápalová za ztrátu času. „Ostatní nespali a mezitím rozjeli projekty třeba v Mělníku nebo jinde v Čechách, kde budou mít zařízení na energetické využití odpadu,“ poznamenala politička.

Aby bylo pro nový kotel možné využít již schválenou skoro třímiliardovou dotaci, musí projekt vzniknout nejpozději do roku 2028. Životnost kotle by se měla pohybovat kolem pětadvaceti let, vyrábět by měl teplo i elektřinu. Současně by se měl stát podpůrnou variantou v době, kdy bude zhruba za deset let nutné opravit stávající dva kotle K2 a K3.