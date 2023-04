Od května by měly začít jezdit tramvaje s cestujícími novým tunelem v brněnské Žabovřeské ulici. Jedná se o součást stavby části velkého městského okruhu Žabovřeská. „Už máme za sebou první testovací jízdu, budou následovat další zkušební jízdy," sdělila Deníku mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

První testovací jízda a průjezd novým tunelem v brněnské Žabovřeské ulici. | Video: Deník/Michal Hrabal

Tramvaje linky 1 v současné době jezdí už dva roky kvůli výluce pouze do zastávky Pisárky. Pokud chtějí cestující pokračovat dál směrem do Bystrce, musí přestoupit na autobus nebo trolejbus. Do Bystrce jezdí po jiné trase tramvaj linky 3.

V místě vzniká také nová silniční galerie. „V létě zprovozníme silniční část v silniční galerii," řekl nedávno Deníku ředitel brněnského závodu státních silničářů David Fiala.

VIDEO: Tunel na Žabovřeské v Brně před spuštěním. Tudy za chvíli pojedou šaliny

Se spuštěním provozu v tramvajovém tunelu původně představitelé Ředitelství silnic a dálnic počítali na začátku letošního roku. Celou stavbu zprovozní v roce 2024. Práce na druhé části okruhu v Žabovřeské začaly v prosinci 2020. Náklady na stavbu druhé části okruhu v Žabovřeské Ředitelství silnic a dálnic vyčíslilo na zhruba dvě miliardy korun.