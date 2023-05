/INFOGRAFIKA/ Z Řečkovic až na konečnou zastávku Ečerova v Bystrci jezdí opět od pondělí v Brně tramvaje linky 1. Změna v hromadné dopravě nastala po více než dvouleté přestávce kvůli stavbě velkého městského okruhu Žabovřeská.

V pátek odpoledne měli lidé možnost projít se novým tramvajovým tunelem v Žabovřeské v Brně. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Mezi Pisárkami a Bráfovou nově lidé projíždějí zhruba půl kilometru dlouhým tramvajovým tunelem. „Ročně linkou 1 přepravíme sto tisíc cestujících," vyčíslil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Od pondělí se udály menší změny i na dalších linkách. Trojka zůstává v základní trase mezi Starou osadou, Českou, Vozovnou Komín a Rakoveckou. „Vybrané spoje v okrajových částech dne v pracovních dnech večer, v nepracovních dnech ráno a večer skončí v zastávce Vozovna Komín," sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Změny tramvajových linek v Brně od 1. května.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováTramvajová linka 10 zůstane v provozu v trase od Stránské skály - smyčka přes Hlavní nádraží, Českou do Vozovny Komín. „Ve špičkách pracovních dnů povedeme vybrané spoje od zastávky Krásného do smyčky Novolíšeňská. V ranní špičce pracovních dnů vybrané spoje od zastávky Vozovna Komín prodlužujeme do smyčky Rakovecká," zmínila Doležalová. Do konce dubna jezdila linka až na zastávku Ečerova.

Úplně skončila krátká tramvajová linka 11. Fungovala pouze z Bráfovy přes Stránského do Vozovny Komín po dobu výluky.

Mírná změna nastala také u linek 6 a 8. „Změna se týká časových poloh spojů, a to hlavně o víkendech. Důvodem je kratší doba na přestup v zastávce Osová," doplnila Doležalová.

Tramvajové linky od 1. května po zprovoznění tunelu Žabovřeská:



Linka 1: Řečkovice – Semilasso – Pionýrská – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín – Zoologická zahrada – Ečerova

Linka 3: Stará osada – Jugoslávská – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Zoologická zahrada – Rakovecká

Linka 10: Stránská skála – Geislerova – Hlavní nádraží – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín

Linka 11: už není v provozu