Řízení tramvaje by samo o sobě podle něj zvládlo i patnáctileté dítě. „Není náročné se s šalinou rozjet, ale řešit dopravní situace. Například typické je, když jede tramvaj křižovatkou a vpravo od ní jsou auta, jež se snaží odbočit doleva. Ne každý se přitom podívá do zrcátka a velmi často tak vznikají nehody," popisuje Konečný. Řidič tedy musí předvídat a případně i zazvonit, aby si jej v autě všimli.

Řízení bere jako velkou zodpovědnost, ale i přesto ho baví. „Jinak bych to ani nechtěl dělat, protože se s tím pojí nějaké riziko. Brno není malé město, děje se tady ledacos, kolikrát je k neuvěření, co lidi dokážou," vysvětluje Konečný. Situace, kdy před tramvají nebezpečně odbočí auto, nebo riskantně přeběhne chodec, prý zažije řidič několikrát denně. „Když jezdíte osm hodin centrem Brna, tak si o to říkáte," směje se.

VIDEO: Požár šaliny v novém tunelu u Žabovřeské v Brně. Hasiči si zkoušeli zásah

Nejradši jezdí s desítkou. „Jsou tam původem pražské vozy, které hodně lidí nemá rádo, ale já jo, jsou specifické. Navíc jezdí na Stránskou skálu, tam je to pěkné a ve smyčce se dá i vyfotit," líčí brněnský student. Specifické jsou tyto vozy tím, že nemají takzvanou funkci mrtvého muže, která znamená, že řidič musí musí po celou jízdu držet řadič zatlačený dolů. „Jízda je taková bezstarostnější," dodává.

Kurz, který podstoupil, je mezi vysokoškolskými studenty oblíbený, vychází totiž na období letních prázdnin a už v jeho průběhu získávají studenti výplatu. „Nejdříve mají zájemci zkušební jízdy v autě, poté musí podstoupit různé prohlídky u doktora a pak začíná výuka. Ze začátku teorie, po dvou týdnech první jízdy v šalině," vzpomíná Konečný. Loni v létě bylo na kurzu dvanáct studentů.

Unikátní příležitost v Brně: zpřístupní lidem nový tramvajový tunel u Žabovřeské

Zkušenosti by rád uplatnil i po vystudování svého oboru. „Kdyby měl dopravní podnik zájem třeba o rekonstrukci kolejových křižovatek, tak by to bylo perfektní," říká s úsměvem Konečný.

U řízení by ale zůstat nechtěl. „Zastávám názor, že kdybych jezdil na plný úvazek, tak by se mi to časem znechutilo. Takhle vím, že mě to bude bavit daleko déle," zamýšlí se student. Do kabiny tramvaje sedá v průměru šestkrát za měsíc, a to na ranní, odpolední i celodenní směny. Jako brigádník může odpracovat jen určitý počet hodin, dopravní podnik by ale byl podle jeho slov jen rád, kdyby jezdil, co to jde.

Aktuálně pro podnik pracuje čtrnáct brigádníků z řad vysokoškolských studentů. „Už v minulosti se nám tito brigádníci osvědčili. Přichází především z technických oborů, což se nám hodí. Řada z nich totiž u nás po úspěšném ukončení studia zůstává a nachází uplatnění na jiné pozici. Předchozí zkušenosti z provozu jsou pak pro ně výhodou,“ popsal generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Loučení v MHD v Brně: podívejte, jaké šaliny, trolejbusy a autobusy letos skončí

Vysokoškoláci podniku pomáhají snížit chybějící počet řidičů tramvají. „Dlouhodobě chybí třicet řidičů," potvrdila Deníku mluvčí městské společnosti Barbora Doležalová.

Zájemci o brigádu musí mít řidičské oprávnění skupiny B. Prvním krokem je úspěšné absolvování psychologického vyšetření, následně účastníci kurzu projdou pětatřicetidenní teoretickou výukou a praktickým výcvikem. Na závěr je čeká složení zkoušek. Kurzy pro vysokoškoláky organizoval podnik i v minulosti. Už v roce 2008 se mohli zájemci přihlásit do kurzu na řidiče autobusu. Přivýdělek na tramvajích pak nabízí vysokoškolákům od roku 2016.