Podle starosty Židenic Petra Kunce však nebylo záměrem udělat cestu jednopruhovou. „Když se plánovaly modré zóny, trvali jsme na tom, aby byl zachovaný obousměrný provoz,“ vyjádřil se a celou situaci označil za nedorozumění.

Kunc za obousměrný provoz podle svých slov považoval dvoupruhovou silnici. Jenže za některých podmínek může i jeden pruh sloužit pro řidiče jedoucí z obou směrů. „Řešení je to zajímavé pro silnice, kde jezdí míň aut, ale tady je to nešťastné,“ přiznal starosta, který situaci obratem řešil se zástupci Brněnských komunikací a požádal o uvedení do původního stavu.

To znamená, že auta v uvedeném úseku budou opět parkovat na chodníku. „Auta takto stát mohou, pokud to povoluje místní úprava provozu. Na chodníku zůstává dostatečný prostor přes jeden metr. Modré zóny měly za cíl spíše zklidnit dopravu v ulici," sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Jakub Streit, který také bydlí v Židenicích a přes Šámalovu ulici projíždí, nad úpravami kroutil hlavou. „Zajímalo by mě, jak si to představují. Jestli z toho udělají jednosměrku, dají sem semafor, nebo jak,“ spekuloval nad řešením nepřehledné dopravní situace.

Streit celou situaci přirovnal k opravě nedalekého podjezdu pod železniční tratí. „Je tam široký most, vedle kus štěrkové plochy a mezi tím silnice pro jedno auto. Někdo tam nasperjoval: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to, jako vždycky. Váš magistrát,“ popsal.

Podle Dudkové k úpravě dojde do čtrnácti dnů. „Jednalo se o požadavek městské části na změnu, kterému jsme vyhověli. Teď se ale starosta rozhodl, že chce ulici vrátit do původního stavu,“ řekla.

Zavedení modré zóny v Šámalově se podle ní nelišilo od jiných podobných projektů po městě.

Ani příslib navrácení silnice do původního stavu však znepokojené obyvatele neuklidnil. „Zajímalo by mě, kdo to zaplatí,“ neubránil se Streit skeptické poznámce.