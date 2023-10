Na Moravském náměstí v Brně se v pátek večer sešly desítky lidí, aby oslavili nedožité desáté narozeniny univerzitního kina Scaly. Ta zahájila svůj provoz 14. října 2013. V nadcházející sezóně ale v stávajících prostorách už promítat nebude. V nynější budově uzavřeli statici kvůli závadám na nosných sloupech hlavní sál, vybrané počiny tak zhlédnou diváci v kavárně a Studiu Scala.

Příznivci kina Scala se sešli v Brně na Moravském náměstí, aby si připomněli nedožité desáté narozeniny kulturního stánku. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Na shromáždění promluvil mimo jiné ředitel kina Scala Radek Pernica. „Během zimy je v plánu další stavebně technický průzkum, který určí stav nemovitosti. V ten moment přistane zástupcům města na stole stoh papíru, což bude ten moment, kdy se bude lámat chleba. Scala potřebuje čas a ten čas také dostane, ale jestli bude i nadále pokračovat, to se teprve dozvíme,” sdělil davu Pernica.

K osudu kina se vyjádřil také organizátor a hybatel petice Scala ve Scale, kterou podepsalo přes osm tisíc lidí, Ondřej Kocar. Petice se staví za udržení provozu kina v podobě, v jaké fungovalo do jeho uzavření. „Celková podpora, která se nám u petice ukázala, byla naprosto neuvěřitelná. Vyvolalo to v nás pocit, že má cenu bojovat za tohle kino a také, že jsou tady lidi, kterým není lhostejné, že by se mohl vytratit duch této unikátní věci v našem městě,” vyjádřil se Kocar.

Fronta na vstupenky, Divadlo Bolka Polívky v Brně táhne navzdory stěhování

Po projevu hostů promítli na Moravském náměstí pracovníci kina film Lola běží o život, následovat bude afterparty ve foyer.