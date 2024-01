/HISTORICKÝ PŘEHLED/ Vyšší koncentrace prachových částic ve vzduchu než je běžné. Takové jsou každoroční dopady odpalované pyrotechniky při silvestrovských a novoročních oslavách v Brně. Letošek nebyl výjimka. Porovnejte si, jak se ovzduší na Nový rok zhoršilo oproti předchozím devatenácti letem.

Z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že Nový rok 2024 v Brně patřil spíš ke dnům s méně zhoršenou kvalitou ovzduší. Dokonce nejlepší za poslední čtyři roky. To však nemusí být přímým vlivem menšího množství odpalované pyrotechniky. „Velký vliv má i počasí, a to zejména rozptylové podmínky, které určují, jak rychle se znečištění rozptýlí i jaké budou výchozí koncentrace před půlnocí. Při bezvětří, sušším období, velmi nízkých teplotách a výskytu přízemní teplotní inverze mohou být koncentrace velmi vysoké už před půlnocí, a o to více pak stoupnou během půlnoci bez ohledu na absolutní odpálené množství pyrotechniky,“ upozornil ČHMÚ na svém facebookovém profilu.

Nejvíc zhoršené ovzduší nad Brnem bylo na Nový rok před třinácti lety, kdy byly koncentrace prachových částic vysoké nejen nad městem, ale i v mnoha oblastech na jih od Brna. Naopak nejlepší podmínky panovaly před čtyřmi lety. Letošek patřil k lepším rokům.



