Třídní učitelka ve škole na Slovanském náměstí v brněnském Králově Poli napomenula páťáka, který šikanoval jiné žáky. Vysloužila si za to nepříjemnou několikadenní přítomnost jeho matky ve výuce. Vlnu rozhořčení a diskuzí na internetu vzbudil případ zveřejněný hnutím Královopolští patrioti. O případu už Brněnský deník Rovnost informoval. Ve středu zjistil, že podle školní inspekce chybovala učitelka i představitelé školy.

Žák páté třídy skutečně porušil školní řád. Za to ho učitelka udeřila do zad. Matka žáka se proto po domluvě s ředitelem školy Davidem Jalovým šla na den podívat na výuku. Přišla i den následující, ale už bez vědomí ředitele. „Vyhodnotil jsem, že by mohl být další pobyt matky ve třídě záměrným porušováním zákona. Nakonec zavedení opatření nebylo nutné,“ uvedl Jalový. Zdůraznil, že matka do výuky už nedochází.

Kvůli chování učitelky k synovi i dalším žákům podala matka na kantorku stížnost školní inspekci. Postěžovala si i na to, že podněty od rodičů škola neřeší. „Potvrdili jsme tvrzení matky, třeba bolestivý úder do zad žáka nebo pohlavky. Nepříznivou situaci ve třídě vedení neřešilo včas a efektivně, nepřijalo účinná opatření k nápravě,“ sdělil za inspekci Ondřej Andrys.

Představitelé školy se podle Jalového proti zjištění inspekce odvolají. „Uložili jsme mu, aby provedl nápravná opatření a zajistil bezpečnost žáků školy během výuky. Nikdo cizí bez svolení školy ve výuce být nemůže. V případě nutnosti tomu může ředitel školy zabránit v součinnosti s policií,“ podotkla starostka Králova Pole Karin Karasová.

Rozhovory a další analýza problému? Víc se dočtete ve čtvrtečním tištěném Brněnském deníku Rovnost.

Na nečinnost radnice ohledně vzniklé situace poukázali zástupci Královopolských patriotů. „Vyjádření vedení školy stylem, že se nic neděje, je vedeno snahou problém ututlat, zamést pod koberec a maximálně najít obětního beránka. Třeba v podobě školní psycholožky,“ řekl za hnutí René Pelán.

K atmosféře ve škole se před několika dny vyjádřila školní psycholožka Hana Hošťalková. Poukázala na krajně nevyhovující podmínky pro vzdělávání. Podle ní je nekompetentním jednáním a neschopností přijmout nápravné kroky způsobují lidé z vedení školy.

I když informaci ředitel školy nechtěl potvrdit, diskutující na internetu dávají problém do souvislosti s původem matky a syna z Blízkého východu. Kauza může podle šéfa brněnských muslimů Muneeba Hassana Alrawiho uškodit jejich komunitě. „Může to být součást kampaně a vítr do plachet některých lidí,“ upozornil Alrawi. Dodal, že podle něj nemá rodič ve výuce co dělat.