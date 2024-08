Do stavby takzvané císařské silnice se odborníkům z brněnského Ústavu archeologické památkové péče povedlo nahlédnout v červenci. Trasa spojující Brno s Olomoucí byla v provozu od roku 1740. Právě část její konstrukce se archeologům povedlo odkrýt při výzkumu v době rekonstrukce slatinského kruhového objezdu.

Původní barokní konstrukci dřívější cesty našli experti východně od křižovatky pod částí nynější silnice II/430 vedoucí z Brna do Vyškova. „Stavba začala odkopáním ornice a vytvořením vodorovného zářezu do svahu, následně se v místě příležitostné vodoteče postavil propustek tvořený dvěma příčnými zdmi a masivní kamennou a cihlovou klenbou mezi nimi,“ vysvětlil archeolog z brněnského Ústavu archeologické památkové péče David Parma.

U kruhového objezdu ve Slatině nepracují jen archeologové, ale také náhodní kolemjdoucí, třeba tento se snažil řídit dopravu: První den uzavírky a zároveň zmatků u kruhového objezdu v brněnské Slatině. Dopravu se snažili usměrnit silničáři, ale také nepovolaný kolemjdoucí. | Video: Deník/Kristýna Bartošíková

Devět metrů široká vozovka fungovala beze změn po dlouhou dobu. Další úpravou se stalo teprve nasypání štěrku a položení dlažby ze žulových kostek. „Na tento povrch pak byly přímo pokládané další asfaltové povrchy,“ pokračoval Parma.

Detaily stavební techniky se archeologům povedlo poznat díky prvotní kvalitě stavby i postupným úpravám silnice, které v daném úseku vyžadovaly navýšení, nikoli odstranění staršího terénu. Povrch tehdejší cesty tvořily velké vápencové bloky z nedaleké Stránské skály, na povrchu byly zasypané vápencovým štěrkem.

Zatímco starší zemské stezky propojovaly dříve především jednotlivé osady, za vlády císaře Karla VI. začala výstavba nových silnic stavěných podle jednotného předpisu. Ty co nejkratší trasou spojovaly hlavní říšská města. „Vyhýbaly se dosavadním osadám a tvořily v krajině nové přímky, jednalo se tedy o ideové předchůdce dnešních dálnic,“ dodal archeolog David Parma.

S opravami okružní křižovatky Hviezdoslavovy a Bedřichovické ulice začali dělníci v červenci. S dopravními omezeními musejí šoféři počítat do konce letošního roku. Pro dopravu z Brna do Vyškova a opačně slouží aktuálně provizorní vozovka vedoucí ze silnice II/430 do Holzovy ulice a dále na Ostravskou. Ostatní dva směry do kruhového objezdu silničáři pro individuální dopravu zcela uzavřeli.