S výstavbou provizorní silnice začali dělníci před týdnem. Věnovali se zejména skrývce ornice a vytyčování. „Takto stavěná silnice poslouží dopravě směrem z Brna do Vyškova a naopak, a to ze silnice II/430 do Holzovy ulice a dále na Ostravskou,“ řekla Brněnskému deníku Rovnost krajská mluvčí Helena Ondřejová.

Ostatní dva směry do křižovatky, tedy Hviezdoslavovu a Bedřichovickou ulici, silničáři pro individuální dopravu zcela uzavřou. S kompletní uzavírkou musí řidiči počítat od července až do konce roku.