Obecně je Soběšická ulice známá svým specifickým výrazným sklonem, množstvím drobných zatáček a také možností, jak se vyhnout jízdě Husovickým tunelem, třeba v případě kolon. Proto je v ulici často hustý provoz, šoféři kvůli klikaté silnici mnohdy také špatně vidí dopředu, zároveň v kolonách musí dávat pozor, aby se z kopce příliš rychle nerozjeli. Z momentálně velmi frekventované ulice se však již za několik týdnů stane obousměrná jednopruhová silnice s výhybnami. Kvůli plánované uzavírce Husovického tunelu a stavebním pracím na velkém městském okruhu jsou ale zatím tamní opatření provizorní. Na situaci upozornil už dřív článek Brněnského deníku Rovnost.

Plán letních omezení a uzavírek v okolí Tomkova náměstí Uzavírka Karlovy ulice - od 2. června do 18. srpna, doprava převedená přes Valchařskou ulici

Zúžený provoz v Provazníkově ulici - od 2. června do 18. srpna, v úseku od Karlovy ulice po Tomkovo náměstí provoz v režimu 1+1

Kompletní uzavírka Husovického tunelu - od 1. července do 18. srpna, doprava převedená do „staré“ Provazníkovy ulice, od Tomkova náměstí po Merhautovu ulici provoz v režimu 1+1

Aktuálně tak rezidentní parkování oficiálně funguje pouze na jedné straně ulice, a to na levé krajnici v úseku od Cacovické ulice po Míčkovu. Na pravé straně si šoféři všimnou dočasného zákazu stání, který v místě platí nejméně do 18. srpna. Cílem zástupců městské části je ulevit tamní dopravě do doby, než se provoz v Brně-severu vrátí po letních uzavírkách zpět do normálu.

Právě 18. srpen je dnem, kdy má skončit uzavírka Husovického tunelu a kdy by se řidiči měli poprvé kompletně projet po nové části velkého městského okruhu nad Tomkovým náměstím.