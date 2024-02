/SOUTĚŽ/ Soutěžte s Brněnským deníkem Rovnost a brněnskou pivnicí Lucky Bastard Beerhouse o vstupenky na jedinečnou řízenou degustaci brněnského minipivovaru Thrills. Ta se z řady degustací v pivnici v brněnské ulici bratří Čapků vyjímá jedniu novinkou: poprvé zde lidé vyzkoušejí, jaké typy jídla se hodí k jednotlivým druhům piv.

Lucky Bastard Beerhouse. | Foto: Fb Lucky Bastard

Chcete lístky na tuto degustaci ve čtvrtek 29. února od 19.00? Odpovězte na jednoduchou otázku:

Co je to citra?

Vybírejte ze tří možností:

a) výtažek z citrusů, přidávaný do mladiny kvůli svěží chuti

b) odrůda chmele

c) druh sladového ječmene

Vybraný výherce získá vstup pro dvě osoby na tuto degustaci ve jménu snoubení piva s jídlem. Odpovídejte do středy 28. února 17.00 na e-mailovou adresu soutezime.brnensky@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu napište LBBH soutěž. Výherce kontaktujeme ve středu v pozdních odpoledních hodinách.

Poptávka po Lucky Bastard se zvyšuje. Pivovar rozšíří výrobu

Lucky Bastard Beerhouse je pivnice, která vznikla v roce 2015 a na šesti pípách nabízí různé druhy piv od výčepních až po svrchně kvašené speciály. Do povědomí se pivnice dostala díky tomu, že si jí všimli recenzenti z prestižních zahraničních médií jako The Guardian nebo New York Times a zařadili ji do svých gastronomických tipů v České republice. Od roku 2021 navíc nově nabízí speciality chorvatské a balkánské kuchyně, takže se můžete například díky skvělým čevapům nebo pljeskavici naladit na letošní léto u moře.