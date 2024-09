Možnost svezení se na hrad by někteří uvítali. „Za mě by bylo super, kdyby tam byla lanovka. Byla bych za to ráda. Teď tam moc nechodíme právě proto, že je to na kopci," svěřila se například Lucie Stavařová.

Podle jiných Brňanů ale kopec není tak vysoký a lanovku nepovažují za potřebnou. „Spousta lidí tím, že jde do kopce, udělá i něco pro své zdraví. Kdyby tam byla, asi bych ji taky využila, ale přijde mi to zbytečné. Bude to kazit celkový dojem z výhledu. Nejsme někde v horách, kde by musela být lanovka," podotkla třeba Eva Davidová.

Autoři studie zkoumali víc tras, kudy by lanovka mohla jezdit.