S tímto koníčkem přišla jako první Gabriela. „Dělám to už od dob studia. Občas jsem si na nějakou tu střechu vylezla. A protože jsme obě hodně sportovně založené, jednou jsem s sebou vzala i Marii,“ vypráví mladá žena.

Nejhezčí jsou podle kamarádek východy a západy slunce. „Je fascinující vidět, jak za domy, za městem, zapadá slunce. Jeden z nejhezčích zážitků je, když u toho máme kafíčko a posedíme si,“ přibližuje nevšední zážitek Gabriela.

Podle Marie výstupy na střechu přinášejí pocit volnosti a jedinečnosti. „Vidíme, co lidé na chodníku dole nevidí. Když vyjdeme na nějakou vyhlídku, na nějakou skálu, je to pěkné, ale na té střeše jsme jedny z mála, které takový výhled kdy měly. Je to trochu jako jiná dimenze,“ líčí mladá Brňanka, podle které je pak paradoxně občas problém zvyknout si, že už jsou zase dole, na chodníku.

Na střechy se třicátnice dostávají svépomocí. „Rozhodně se nikoho neptáme,“ přiznává Gabriela s úsměvem.

Marie ale doplňuje, že je třeba každý výstup důkladně naplánovat. „Je potřeba si každý krok důkladně promyslet: kdy na střechu vylézt, v kolik hodin, odkud bude svítit světlo, jakou zaujmout pózu, jak si načesat vlasy,“ vyjmenovává.

Kromě detailů fotografií, které spolu ženy tvoří, je potřeba brát zodpovědně i samotný výstup. „Máme z toho respekt, ale stoupáme v místech, kde opravdu víme, že máme jistotu. Nešlapeme nikam, kde by se něco houpalo, nebylo to stabilní, nebo kde bychom se neměly čeho chytit,“ přibližuje Marie.

Podle Gabriely k výstupu strach patří a je dobré ho mít. „Obě máme rodiny, není naším cílem zmizet z tohoto světa,“ vysvětluje mladá žena a dodává, že ze strany rodin sice obavy vždycky budou, ale zároveň se jedná o jejich vlastní volbu.

Marie se slovy své kamarádky souhlasí. „Platí nepřecenit své síly, vědět, který krok je bezpečný. Člověk musí se strachem pracovat. Obě jsme taky hodně sehrané, fungujeme jako tým. Když nejde jedna, nejde ani druhá,“ dodává.

Ani jedna z žen nedoporučuje, aby po nich výstupy na střechy někdo opakoval. Samy totiž mají podle svých slov průpravu. Zatímco Gabriela se věnuje vzdušné akrobacii na šálách, Marie leze po skalách a potápí se.

Své fotografie plánuje dvojice vystavovat. „Třetího října bude výstava úplně té první virální fotky. Zvažujeme, že bude k vydražení. Výtisků chceme udělat maximálně pět,“ prozrazuje Gabriela.

Přestože mladé ženy nemají v plánu žádný další takto ambiciózní projekt, v samotném šplhání na střechy plánují pokračovat. „Zatím je to v rámci Brna, ale v plánu máme další města nejen po České republice,“ sdílí plány Marie.

Z nelichotivých komentářů si kamarádky nic nedělají a do diskusí se snaží nezasahovat. Dosah fotografie, která některé tolik pobouřila, je především těší. „Nad nenávistnými komentáři se občas i dobře zasmějeme,“ prohlašuje o nich Gabriela.

Tato fotografie spustila lavinu i nenávistných komentářů:

close info Zdroj: se souhlasem Gabriela Eliáš a Marie zoom_in Gabriela Eliáš s kamarádkou Marií šplhají na brněnské střechy, kde se navzájem fotí. Svými fotografiemi šokují veřejnost.