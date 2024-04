Zda v místě někdejšího zimního stadionu do budoucna nějaké sportoviště vznikne, nyní není jisté. Navržená změna v návrhu nového územního plánu nabízí více možností .

Brněnští radní rozhodli o ukončení smlouvy o zhotovení projektové dokumentace Multifunkčního sportoviště za Lužánkami v dubnu. „A to z důvodu upřednostnění jiných městských investic, které už stavíme nebo projektujeme. Důvodem je i nárůst cen stavebních prací a předpokládaný nárůst ceny provozování takového areálu," vysvětlil Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Plochy smíšené obytné všeobecné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně pro rodinnou rekreaci nebo pozemky občanského vybavení, služeb a výroby. „Navržená změna umožňuje širokou škálu využití, samozřejmě i pro sport. Zbytek lokality za Lužánkami zůstane v územním plánu čistě pro sport a pro celou lokalitu bude soutěžní dialog, který prověří možnosti této lokality. Je předpokladem, že zde vznikne i městské bydlení," doplnil Mima.

Navržená změna se nelíbí třeba některým opozičním zastupitelům brněnského Králova Pole. Právě do této městské části lokalita spadá. „Takováto změna územního plánu by navždy zabila možnost většího rozvoje sportu v lokalitě,“ řekl nedávno zastupitel za Piráty Marek Fišer.

Vedení Brna před víceúčelovým sportovištěm s rychlobruslařským oválem upřednostnilo jiné sportovní stavby. Například multifunkční halu na brněnském výstavišti, halu pro dráhovou cyklistiku a atletiku nebo nový fotbalový stadion, které patří mezi strategické projekty města. Další plánovaná sportoviště patří mezi takzvané významné projekty města. Jejich seznam radní aktualizovali v dubnu.



Nahrává se anketa ...

Plánovaná sportoviště v Brně. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováNěkteří brněnští opoziční zastupitelé poukazují, že výstavba nových sportovišť v Brně není dostatečně koncepční a předvídatelná. „Jsem zvědav, která z mnoha plánovaných sportovišť se podaří postavit a která budou naopak zrušena jako to za Lužánkami," komentoval za Piráty Adam Zemek.

Podobně se vyjádřila také Jana Drápalová za Zelené. „Podle našeho názoru se doposud připravované projekty budou oddalovat a nakonec se ukážou jako nezaplatitelné, protože všechny peníze požrala multifunkční hala na výstavišti. Koncepce sportu se zásadním způsobem nedodržuje. Náš klub je proti tomu, aby se takovéto změny dělaly, dokud nebude platit nový koncepční dokument," vyjádřila se Drápalová.

Stavba multifunkční haly na výstavišti začala loni na podzim. Poslouží pro hokej či míčové sporty. Náklady mají být přes čtyři miliardy korun. Vedení Brna počítá s celkovými náklady na halu 5,76 miliardy korun, v této částce je i miliardová rezerva. Na akci si v Brně vzali úvěr.

Drápalová uvedla, že zadlužení Brna je podle rozpočtového výhledu do roku 2026 téměř na maximu. „Neohrožuje to jen sporty, ale i další projekty, které by mohlo město financovat třeba i z dotačních titulů, protože tam je vždy zapotřebí i nějaký úvěrový rámec," podotkla.

VIDEO: Skvosty na přehlídce v Brně. Historické autobusy, motorky nebo žigulíky

Brněnská primátorka Markéta Vaňková opakovaně ujišťovala, že žádné jiné plánované investiční akce nebudou muset být kvůli stavbě haly pozastaveny.

Seznam strategických projektů představitelé města nově rozšířili o fotbalový stadion, který má vyrůst na místě nynějšího Velodromu. Nové sportoviště pro dráhovou cyklistiku a atletiku pak je v plánu v lokalitě za Lužánkami. Náklady na obě stavby zatím zástupci města nevyčíslili, věnují se projektové přípravě. „Podoba sportovišť vzejde z architektonických soutěží, které připraví Kancelář architekta města Brna,“ zmínil už dříve zastupitel pro oblast strategického rozvoje Martin Příborský.

Kromě vzniku několika sportovišť, je v plánu také bourání jednoho areálu, konkrétně legendárního fotbalového stánku za Lužánkami. Projektová dokumentace k demolici má být hotová v těchto dnech. „Poté budeme vybírat zhotovitele demolice. Očekáváme, že by bourání mohlo začít v druhé půli letošního roku, spíše k jeho konci," řekl Mima.