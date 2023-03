/GRAFIKA/ Nejčastěji Brňané chodí do knihovny a do kina. Takto dopadly výsledky průzkumu s názvem Vnímání kultury brněnskými obyvateli, který odbor kultury Magistrátu města Brna zveřejnil ve středu 9.března. Čtyři z pěti jsou s kulturním děním ve městě spokojení. Jedna osmdesát procent si myslí, že Brno nad ostatními městy dokonce vyniká.

Výhled na Brno. | Foto: Deník/Attila Racek

Dotazník město zpracovalo na základě vzorku čítajícím něco málo přes tisíc lidí. Respondenty vybíralo na základě věku, vzdělání, společenského postavení i místa bydliště tak, aby výsledky odpovídaly skutečnému rozložení ve městě. Mezi necelou polovinou dotázaných byli také cizinci žijící v Brně.

Brňané odpovídali na otázky typu „Jak často navštěvujete knihovny/divadla/kina?“ nebo „Ze kterých informačních zdrojů a jak často se dozvídáte o tom, jaké kulturní události se v Brně odehrávají?“

První pivovarský ples v Brně: štamgasti si mohli popovídat i zatančit se sládky

Graf: Povědomí o kulturních příspěvkových organizacích města Brna a jejich návštěvnost. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem MM Brna, data.brno.czMěsto taky zjišťovalo, co se obyvatelům líbí a co jim naopak chybí. „S daty budeme dál pracovat. Dali jsme je k nahlédnutí také příspěvkovým organizacím a zveřejňujeme je na webu kultura.brno.cz. Můžou z nich čerpat všichni, kteří mají s kulturou v Brně co do činění. Organizátoři můžou plánování akcí přizpůsobit potřebám svých návštěvníků, a ti tak budou čím dál spokojenější,“ komentovala účel brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Co z průzkumu vyplývá? Kulturní život si pochvaluje sedmdesát procent Brňanů. Za důležitý ho považují především mladí lidé a studenti do pětadvaceti let. Ti chodí hlavně do kina a knihovny. Na tahle místa zavítají alespoň jednou za měsíc. Vysokoškoláci uvedli, že nejčastěji chodí do Knihovny Jiřího Mahena. „Zatím jsem nenarazil na nic, co by mi v Brně po kulturní stránce chybělo. Rád čtu, takže chodím nejčastěji do knihovny. Jednou z mých oblíbených je Knihovna Jiřího Mahena v centru Brna, která je skvělým zdrojem literatury všeho druhu,“ sdělil například student David Smečka.

Evropští studenti na Brněnsku. Vyprávěli svůj příběh prostřednictvím komiksu

S kulturou je spokojená také Brňanka středního věku Petra Andreevova.Ta dává přednost kinu a divadlu. „Nejčastěji chodím do kina. Poslední dobou se stávám fanynkou letních činoher, kterých je tu spoustu. Nejraději mám Divadlo Bolka Polívky a Mahenovo divadlo. Vím, že je v Brně i velký výběr výstav, ty ale moc nemusím,“ uvedla Deníku žena.

Graf: Jak jste obecně spokojen/a s možnostmi kulturního vyžití ve městě Brně? Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem MM Brna, data.brno.czPrávě galerie, výstavy a muzea podle průzkumu brněnští obyvatelé navštěvují zřídka nebo vůbec. Takto odpovídala naprostá většina dotázaných. Na otevřenou otázku, co v Brně chybí, respondenti namítali koncerty, hudební akce a festivaly.

Pravěcí lidé žili v Bohunicích, tvrdí v nové knize brněnská archeoložka

Skoro polovina Brňanů se o kulturních událostech dozvěděla od rodiny a přátel. Potom to byly sociální sítě a webové stránky konkrétních institucí. Šedesát procent z nich uvedlo, že se o některých akcích dozvěděli pozdě nebo vůbec. Někteří nedorazili kvůli času nebo penězům. Hlavně důchodci nad šedesát šest let uváděli malou informovanost. Za kulturu respondenti utratili asi tři sta korun měsíčně.

Graf: Návštěvnost kulturních institucí. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem MM Brna, data.brno.czData nyní poslouží jako podklady pro tvorbu nového plánu s názvem Strategie kultury a kreativních odvětví. „Pro nás budou výsledky sloužit jako podklad při přípravě akčního plánu na roky 2023 až 2025. Máme schválenou strategii kultury do roku 2050, v níž je Brno popsáno jako mezinárodně uznávaná kulturní metropole. Jsme otevření novinkám, kde kultura aktivně proniká do veřejného prostoru i každodenního života obyvatel. A právě z tohoto ohledu je důležité čerpat ze skutečných potřeb obyvatel města. Díky výzkumu teď například víme, že se zaměříme na zpřehlednění a informování obyvatel i návštěvníků Brna o kulturních akcích,“ doplnila primátorka.