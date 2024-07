S přípravami rozsáhlé rekonstrukce starolískoveckého koupaliště začalo vedení města ve spolupráci s představiteli městské části už nyní. V těchto dnech odsouhlasili brněnští radní zpracovatele projektové dokumentace. Stane se jím firma Hutní projekt Frýdek-Místek. Dle nabídkové ceny by projektová dokumentace a autorský dozor měly vyjít na více než dva a čtvrt milionu korun s daní.

Obnova koupaliště ve Starém Lískovci zahrne demolici stávajícího zázemí, terénní úpravy i umístění nerezové vany do betonového tělesa padesátimetrového bazénu. Nově vznikne rovněž dětský bazén. „Chybět nebudou ani drobné vodní atrakce. Počítáme také se stavbou zázemí, kde bude nová technologie pro úpravu vody, prostor pro personál, převlékárny nebo bufet,“ vyjmenoval primátorčin náměstek René Černý.

Zmodernizované prostory zahrnou takzvaná brodítka nebo zelené odpočinkové plochy se závlahou. Součástí projektu je mimo jiné vybavení interiérů. „Společnost Hutní projekt Frýdek-Místek zvítězila s nabídkovou cenou 2,3 milionu korun s daní, což je výrazně pod předpokládanou cenou projektu. Ta činila 3,3 až 5,6 milionu korun,“ doplnil Černý.

Dosavadní stav plovárny byl již na hranici životnosti a nesplňoval technické ani hygienické normy pro provoz. „Kvůli nečistotě vody jsem tam byl jen párkrát, vždy jen na zkoušku, zda to konečně bude lepší. Jediné pozitivum bylo, že byl bazén na jedné straně hluboký. Doufám, že to zůstane zachované. Jinak raději jet na přehradu než do starého bazénu,“ popsal svou zkušenost například Pavel Heinrich.

Naopak Karla Pařízková ze Starého Lískovce venkovní bazén využívala ráda. Už nyní se těší na osvěžení na novém koupališti. „Bylo to sice staré a ne úplně nejlépe udržované koupaliště, ale bylo to takzvaně za barákem. V horkých letních dnech ho měl člověk u nosu a bez cestování, takže pro maminky s dětmi ze Starého Lískovce a okolí na dopoledne ideální,“ okomentovala žena.

Plovárna ve Starém Lískovci plnila do loňského roku funkci jediného obdobného venkovního bazénu v okolí. Nejbližší možností osvěžení je pro tamní obyvatele aktuálně kohoutovický aquapark. Ten je ale po dobu letních prázdnin kvůli rekonstrukci uzavřený. „Opět v provozu bude aquapark se začátkem školního roku, abychom mohli zahájit povinnou plaveckou výuku dětí ze základních škol,“ podotkla mluvčí městské firmy Starez-Sport Michaela Dittrichová.

Právě společnost Starez-Sport, která spadá pod město a provozuje množství koupališť napříč Brnem, by se po dokončení obnovy starolískoveckého bazénu měla stát jeho provozovatelem. „Pro nás je to velký přínos, protože bychom na provoz nového koupaliště pravděpodobně neměli v rozpočtu městské části dostatek peněz,“ sdělil tamní místostarosta Jiří Dvořáček.

Na moderní prostory určené k rekreaci zástupci Starého Lískovce netrpělivě čekají. „Iniciativa vzešla přímo od nás jakožto městské části. Snažíme se jednat i s majiteli okolních pozemků, abychom areál mohli rozšířit. U řady z nich má ale předkupní právo kvůli dálnici D1 Ředitelství silnic a dálnic. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Dvořáček.

Konkrétní termín zahájení stavebních prací bude známý teprve po dokončení projektové dokumentace. Výše investice by se podle předpokladů měla vyšplhat k devadesáti milionům korun včetně daně. Nejvýše dvacet milionů korun plánuje přispět městská část. Hotovo má být přibližně za tři roky.