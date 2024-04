Dopravní situace se podle vedení městské části zhoršila v křižovatce poté, co v těsné blízkosti vznikl supermarket. Do lokality tak kromě tamních obyvatel zajíždějí rovněž lidé, kteří se vydávají na nákup. „Velmi úpravu křižovatky vítáme, protože od doby, co tam vznikl obchod, se tam tvoří velké kolony,“ mínil místostarosta Starého Lískovce Jiří Dvořáček.

Pro Brňany, kteří v místě během dopravní špičky čekají na přechodu pro chodce, je cesta na druhou stranu ulice mnohdy neřešitelným úkolem. „Změny by měly přinést daleko bezpečnější dopravu,“ pochvaloval si místostarosta Dvořáček.