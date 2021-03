Momentálně obě tramvajové zastávky odděluje rušná silnice, po které denně projedou desetitisíce aut. Po výstavbě částí velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova v Brně najdou cestující obě nástupiště na tomto prostranství nově pod mostním objektem, který prostor překlene. Zastávky budou součástí nové tramvajové trati, kterou aktuálně posuzují ve stavebním řízení pracovníci Drážního úřadu.

Trasa tramvají vedoucí přes Tomkovo náměstí zůstane oproti současnému stavu v nezměněné podobě. „Pod ní ale budeme překopávat kanalizace, vodovody, inženýrské sítě a další,“ zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Trať se díky tomu dočká například nových kolejí.

Trubelíková doplnila, že menší zásahy do trati si stavba části okruhu vyžádá už od počátku. „Hlavní práce, které tam dočasně přeruší provoz tramvají, plánujeme od poloviny příštího roku. Předpoklad termínů pro tramvajové výluky je období letních prázdnin,“ upřesnila.

S dlouhodobějšími přerušeními provozu tramvají na Tomkově náměstí počítají představitelé dopravního podniku až v roce 2023. „V příštím roce musí být trať sjízdná pro zajištění opatření při železniční výluce na trati do Adamova a Blanska,“ vysvětlil provozní ředitel podniku Jan Seitl.

Dodal, že po dokončení prací a znovuzprovoznění tramvajové trati na Tomkově náměstí počítají v dopravním podniku s tím, že na konečnou do Obřan budou jezdit i nadále soupravy linky 4.

Pro letošní rok se cestující výluk tramvají mířících přes Tomkovo náměstí podle aktuálních předpokladů zástupců podniku nemusí obávat.

AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ SPOJE PO MOSTĚ

Autobusy a trolejbusy jedoucí dnes po Provazníkově ulici využijí silnici na novém mostě. Spoje mířící od Merhautovy pojedou nejprve po nové silnici, takzvané odsunuté Provazníkově. „Ta povede od napojení pár desítek metrů za výjezdem z Husovického tunelu podél mostní konstrukce s hlavní ulicí Provazníkova až na křižovatku s Dukelskou třídou na Tomkově náměstí," řekla Trubelíková.

Přímo na most autobusy a trolejbusy najedou v místě dnešního areálu husovického Sokola, kde vznikne i zastávka. „Dál po mostě zamíří přes řeku Svitavu a za ní sjedou do Karlovy směrem na Starou osadu. V opačném směru bude nájezd na most od křižovatky Karlova, dále spoje pojedou přes Svitavu a sjezd podél Kaloudovy ulice až k Valchařské. Tam už se ocitnou pod mostem okruhu na Tomkově náměstí, kde budou mít zastávku,“ přiblížila Trubelíková.

Práce na stavbě obou zmíněných částí okruhu chtějí státní silničáři zahájit v červnu. Nedávno už pro ni vybrali zhotovitele v podobě sdružení firem Firesta-Fišer, OHL ŽS a Metrostav DIZ. Postaví je za 2,356 miliardy korun.

Veškerá zbývající povolení předpokládají představitelé Ředitelství silnic a dálnic získat v dubnu nebo květnu. Hlavní stavební povolení už mají od loňského podzimu. „Stavbu už rozbíháme v přípravné fázi. Jedná se o přípravu území, a to demolice, kácení nebo vytyčování sítí," sdělila Trubelíková.

Kvůli očekávaným komplikacím v dopravě při výstavbě částí okruhu staví dělníci novou manipulační trať pro trolejbusy v Jedovnické a Bělohorské ulici. V době prací na Tomkově náměstí má podle plánu zástupců města zajistit obsluhu sídlišť na Vinohradech a v Líšni. „Počítáme s termínem dokončení 31. května,“ informovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Náklady se vyšplhají na zhruba devětačtyřicet milionů korun. „Aktuálně se provádí zejména projekční práce a výkopové práce, betonáž základů pro budoucí instalaci stožárů trolejového vedení a veřejného osvětlení," upřesnila Dudková.

Tramvajová trať na Tomkově náměstí

- Při výstavbě části velkého městského okruhu vznikne nová trať ve stávající trase.

- Pod ní dělníci budou překopávat kanalizace, vodovody nebo inženýrské sítě.

- Zastávky umístí pod nový most, který překlene Tomkovo náměstí.

- Menší zásahy si tramvajová trať kvůli výstavbě části okruhu vyžádá už od zřejmě červnového počátku prací.

- S dlouhodobými výlukami dopravní podnik počítá až v roce 2023.