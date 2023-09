Podle vedení radnice se výměna daří bez větších problémů. „Lidé jsou informováni s dostatečným předstihem, informace visí u vchodu do jednotlivých domů, kde se obyvatelé dozví i konkrétní termín, kdy si klíče vyzvednout. Vše je koordinované a plynulé. Lidí, kterých se výměna týká, je ale opravdu hodně, takže se už pár drobných problémů našlo. S těmi jsme to ale operativně vyřešili osobně,“ řekla mluvčí centrální městské části Kateřina Dobešová.

Brno rozhodlo o novém fotbalovém stadionu. Místo za Lužánkami bude na výstavišti

Hlavními důvody k plošné výměně vložek jsou podle představitelů radnice Brna-střed bezpečnost a zjednodušení systému pro správce domů. „Díky novým zámkům budou vchodové dveře do bytových domů lépe chráněny proti vniknutí cizích lidí a zároveň dojde i ke sjednocení a zjednodušení správy městských domů. Správce tak nebude muset mít klíč ke každému vchodu zvlášť. Pomocí jednoho univerzálního klíče tak bude moct efektivně a rychle reagovat, kdekoliv bude potřeba,“ vysvětlila Dobešová.

Zámky mění ve dvoutýdenních cyklech. „Před začátkem každých dvou týdnů dodá zhotovitel klíče správci domu, který je bude nájemcům dva týdny předávat. Po uplynutí této lhůty zajistí zhotovitel samotnou výměnu vložky od vstupu do domu,“ stojí ve smlouvě mezi radnicí Brna-střed a zámečnickou firmou.

Boom sportovních hal v Brně a okolí. Atletičtí šampioni přitom trénují ve sklepě

Podle některých nájemníků by dávala větší smysl investice do oprav dveří. „Řada dveří je ve špatném stavu a není tak problém dostat se dovnitř i bez klíče. Bylo by lepší peníze věnovat právě do jejich oprav. Zamezilo by se tak vniknutí do domů pomocí šroubováku, plastových karet a tak dále,“ míní Kašný.

Podle Dobešové se představitelé radnice plánují zaměřit i na tyto opravy. „O špatném stavu některých dveří víme a snažíme se je vždy co nejrychleji vyřešit. Bohužel to ale není tak, že bychom měli přehled o každém konkrétním vchodu. Budeme proto rádi, když nám závady nahlásí sami obyvatelé a my můžeme zareagovat co nejrychleji,“ uvedla Dobešová.

Unikát střední Evropy. V Brně vzniká centrum pro výzkum a léčbu vzácných nemocí

Z údajů v registru smluv vyplývá, že město zaplatí zámečnické firmě přes tři čtvrtě milionu korun. Do práce se zámečníci pustili už v létě a stihnou přibližně třicet bytových domů za dva týdny. Podle mluvčí Dobešové má být vše hotovo v listopadu.