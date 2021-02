Do aukce putují prázdné a k prodeji schválené byty a nebytové prostory ve správě městské části. „Je to například jeden poslední byt v majetku města v domě, kde už jsou jinak všichni ostatní soukromí vlastníci. Nejedná se tedy o velké množství prodejů v řádu stovek bytů a nebytových prostor, jsou to jednotky," uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

V polovině loňského září se úspěšně vydražily hned čtyři byty v Gallašově a Křenové ulici. Za první nabízený byt 2+1 o velikosti přibližně jednapadesáti metrů čtverečních na adrese Gallašova 4 zaplatí vítězný zájemce 3,6 milionu korun. Znalec přitom jeho minimální cenu odhadl na necelé tři miliony. S konečnými nabídkami o něco vyšší než 1,8 milionu uspěli uchazeči o dva byty 1+1 o velikosti pětadvacet, respektive sedmadvacet metrů čtverečních, které se nachází také v Gallašově.

Nejúspěšnější aukce se dosud týkala bytu 3+1 o velikosti šestaosmdesát metrů čtverečních na adrese Křenová 23. „Pokoušeli jsme se ho prodat už od roku 2017, avšak neúspěšně. Minimální cenu bytu stanovil znalec na 3,8 milionu korun. Aukce se zúčastnilo šest zájemců a nejvyšší dosažená cena byla 5 172 888 korun," přiblížila Dobešová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Nového vlastníka budou mít po úspěšné elektronické aukci také nebytové prostory na Nových sadech 23. Loni v prosinci aukci vyhrál zájemce s nabídkou 6,87 milionu. Vyvolávací cena byla téměř 3,7 milionu. „Už delší dobu byly prázdné a nedařilo se nám je pronajmout. Cena získaná díky elektronické aukci je opravdu vysoká. Je zjevné, že rozhodnutí využívat tuto cestu k prodeji bytů nebo nebytových prostor se nám osvědčila a vyplácí,“ doplnil radní Brna-středu pro majetek Miroslav Vaníček.

Realitní kanceláři Real Spektrum náleží za úspěšné aukce provize od 1,2 do 2,3 procenta z vítězné kupní ceny podle její výše. Běžně bývá podle realitního makléře Jakuba Faráře odměna za prodej bytů vyšší. „Standardně se provize pohybují okolo tří až pěti procent, záleží na výsledné ceně nemovitosti," upřesnil.

Za všech pět provedených dražeb dostane kancelář podle hrubého odhadu okolo tří set tisíc korun. Provize dražební společnosti vyplatí zástupci města, protože se jedná o městský majetek, který má Brno-střed svěřený do správy. Peníze získané přes aukci poputují do městské kasy, městská část z nich získá pouze malou část.

S prodejem bytů prostřednictvím elektronické aukce souhlasí opoziční zastupitel Brna-středu Michal Závodský. „Jsem rád, že se tato forma zavádí, jak je obvyklé i jinde, a že díky tomu do rozpočtu plynou vyšší příjmy než při dosavadním offline prodeji. Ovšem náklady na provize pomalu dosahují výše, kdy by městská část i Brno měly uvažovat o vlastním provádění aukcí. Když to zvládne kdejaká galerie s obrazy, doufám, že na to má i největší město naší republiky i její centrální část," uvedl Závodský.

Úřad není realitka

Představitelé Brna-středu neplánují, že by elektronické aukce bytů dělali sami bez pomoci dražební společnosti. „Úřad není realitní kancelář, nemá zkušenosti s takovým prodejem, program na elektronické aukce, nedisponuje databází potenciálních klientů, licencemi na realitní servery. Při prodeji jednotek bytů nebo nebytových prostor by proto pro městskou část rozhodně nebylo efektivní nabírat nového zaměstnance, který by se tomu věnoval, kupovat programové vybavení nebo řešit propagaci," vysvětlila Dobešová.

Se společností Real Spektrum uzavřeli představitelé radnici smlouvu na jeden rok, aby si tuto formu prodeje vyzkoušeli a ověřili si, zda je pro městskou část výhodná. „Aktuálně chystáme na prodej elektronickou aukcí dva byty, jakmile bude vše připraveno, bude nabídka zveřejněná," nastínila další plány Dobešová.

Postup Brna-středu je v souladu se záměry zástupců města, kteří se chystají prodávat zbytný majetek formou aukce. Na této formě prodeje se členové vládnoucí koalice shodli před víc než půl rokem. „Úředníci majetkového odboru magistrátu dražby momentálně připravují. Vytipovali jsme městské domy, u kterých nemáme na opravu. Chceme je prodávat v dražbě či aukci, stejně jako některé velké pozemky. Cena se tím má vyšplhat co nejvýš," řekl primátorčin náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

V dražbě uvažují podle Olivy prodat třeba jeden z bytů v chátrající funkcionalistické vile Wittalových v Hroznové ulici v Pisárkách. „Dohromady tam jsou čtyři byty, tři z nich obsazené. Jeden byt je tam volný, právě ten se má prodat v dražbě, budeme se tím ale ještě znovu zabývat," upřesnil Oliva.

Provedené aukce



* Gallašova 4: byt 2+1 o velikosti 51,2 metrů čtverečních; znalecký odhad 2,975 milionu korun; 3 zájemci; výsledná cena 3,625 milionu; rozdíl 650 tisíc

* Gallašova 4: byt 1+1 o velikosti 25,4 metrů čtverečních; znalecký odhad 1,488 milionu; 7 zájemců; výsledná cena 1,813 milionu; rozdíl 325 tisíc

* Gallašova 8: byt 1+1 o velikosti 27 metrů čtverečních; znalecký odhad 1,605 milionu; 6 zájemců; výsledná cena 1,85 milionu; rozdíl 245 tisíc

* Křenová 23: byt 3+1 o velikosti 86,1 metrů čtverečních; znalecký odhad 3,8 milionu; 6 zájemců; výsledná cena 5,173 korun; rozdíl 1,373 milionu

* Nové sady 22: nebytové prostory o velikosti 393 metrů čtverečních; znalecký odhad 3,69 milionu; 6 zájemců; výsledná cena 6,87 milionu; rozdíl 3,18 milionu