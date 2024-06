/VIDEO/ Nového pavilonu se v budoucnu dočkají studenti brněnské Střední školy polytechnické Jílová. Za praktickou výukou musí aktuálně dojíždět do oddělených učeben a dílen v jiných částech města. Nyní získají moderní prostory situované na jednom místě. Do výstavby investují krajští představitelé přibližně půl miliardy korun.

Aktuálně využívá brněnská polytechnika odloučená pracoviště v Tuřanech, Králově Poli a Štýřicích. Všechny tři se nově spojí do moderního pavilonu. V jedné budově se tak uskuteční teoretická výuka, ve druhé následně praktická. „Abychom udrželi mladé u řemesel, musíme stavět moderní zázemí, které umožňuje vyzkoušet nové trendy v oboru,“ poznamenal krajský radní pro vzdělávání Karel Jurka.

Součástí nového pavilonu budou odborné učebny, místa pro praktickou výuku i zázemí pro studenty jako šatny, toalety nebo sprchy. Budovu postaví dělníci na přilehlých školních pozemcích, které vlastní Jihomoravský kraj. „Podle odhadů předpokládáme, že se cena vyšplhá k půl miliardě korun. Máme již studii proveditelnosti, dalším krokem je projektová dokumentace,“ podotkl krajský radní pro investice Vladimír Šmerda.

Dosavadní budovy, v nichž momentálně sídlí odloučená pracoviště, můžou představitelé kraje po dokončení moderního pavilonu a přestěhování studentů následně prodat. „Nový stavba zahrne nejnovější technologie a zařízení určená k výuce v řemeslných oborech právě tak, abychom udržovali trend současné doby,“ zmínil ředitel střední školy Vladimír Bohdálek.

S výstavbou chce kraj začít zhruba za dva roky, hotovo by mohlo být před začátkem školního roku 2027/2028. Do procesu se zapojí rovněž samotní studenti střední polytechnické školy. „Stavba bude projektovaná v novém systému, do kterého budou mít žáci přístup a uvidí tak, jak se projekt posouvá,“ pochvaloval si Bohdálek.