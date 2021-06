/FOTO/ Z jihu, severu i z východu. Středobodem vysokorychlostních tratí v České republice bude v budoucnu Brno. Povede tam trať z Prahy, od Břeclavi a od Přerova. I když s poslední železničáři počítají až v další fázi rozvoje železnice. Zástupci Správy železnic v pátek v Brně odprezentovali, v jaké fázi jsou aktuálně všechny projekty.

Francouzský vlak TGV. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Díky výstavbě nových tratí se cestující dostanou výrazně rychleji například do Prahy, Ostravy a dalších krajských měst. „U velmi rychlých vlaků by měla trvat cesta z Brna do Prahy pod hodinu. Vysokorychlostní trati přinesou i přímé spojení do všech hlavních měst sousedních států a také do Budapešti," zmínil Marek Pinkava ze Správy železnic, který má na starosti projekty vysokorychlostních tratí v oblasti jižní Moravy.