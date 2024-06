Pomoc, křičel mužský hlas ze striptýzové baru v Brně. Známe kuriózní příčinu

Volání help, help, v českém překladu pomoc, pomoc, upoutalo pozornost kolemjdoucí o sobotním ránu v centru Brna. Žena se se snažila pomoct, jak hlas úpěnlivě žádal, ale marně. Do akce proto povolala městskou policii.

Snímek s trochou nadsázky vystihuje vše důležité, co se na místě děo a událo. | Foto: Deník/Petr Vaňous