Za víc než 215 milionů korun odkoupí město Brno budovu v Orlí ulici. V domě dříve sídlila Česká pošta. Nákup v úterý schválili brněnští radní, definitivně o něm rozhodnou zastupitelé na svém květnovém zasedání. Do budovy se od července přesune stavební superúřad.

Budova budoucího stavebního superúřadu v Brně. | Foto: Deník/Terezie Heinz

Částku přesahující dvě stě milionů korun zaplatí město České poště za komplex tří vzájemně propojených budov na adresách Orlí 30, Orlí 32 a Benešova 8. Převod nemovitostí do městského majetku má být hotový do konce července. Do té doby si město zmíněné budovy pronajímá. Smlouva o pronájmu platí od poloviny dubna, měsíční nájemné činí více než 1,4 milionu korun.

Konkrétně se cena za odkup tří nemovitostí vyšplhala na 215 180 000 korun. Určil ji znalecký posudek. „Pro město by bylo výborné, pokud by se povedlo koupit objekty v blízkosti současné budovy magistrátu. Do nich bychom umístili nejen centralizovaný stavební úřad, ale i některé další úředníky, kteří využívají komerčně pronajaté prostory,“ uvedl brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Za významný bonus pro Brňany označil rovněž pokračování poštovní pobočky v budově. Ta v místě aktuálně funguje jako obnovená filiálka České pošty. „V jedné budově si lidé vyřídí jak úřední, tak poštovní záležitosti,“ pochvaloval si Oliva.



V režimu Pošta Partner začne pobočka fungovat od začátku května. „Česká pošta neměla pro budovy v centru Brna další provozní využití. Pro nás je podstatné, že v nich je Pošta Partner,“ podotkla ředitelka pobočkové sítě České pošty Martina Ivanová.

Nový Odbor územního plánování a stavebního řádu zahájí činnost se začátkem července. Aktuálně dělníci prostory určené pro nově zřízený stavební úřad upravují. V budově malují a mění podlahy. IT pracovníci současně připravují datové rozvody. Předpokládané náklady se pohybují v milionech korun, finální částka bude známá po dokončení úprav.

O sloučení stavebních úřadů v městských částech do jedné centralizované instituce rozhodli městští zastupitelé na svém zasedání loni v prosinci. Reagovali tak na novelu stavebního zákona s přesvědčením, že zajistí jednotný výklad územního plánu.

Od vedení městských částí i samotných Brňanů si ale vysloužili převážně kritiku. „Političtí představitelé druhého největšího města v Česku plánují bez dialogu se zástupci městských částí strukturu stavebních úřadů v rekordním čase rozbít a veškeré činnosti související s povolováním staveb převést pod hlavičku jediné osoby,“ reagovala před časem kníničská starostka Lenka Ištvanová.