Speciality ze svatojánských ořechů mohou nadšenci ochutnat tento týden ve vybraných brněnských podnicích. Do akce Svatojánský týden se zapojí zhruba deset restaurací, cukráren nebo pekáren.

Poslední červnový týden se v Brně uskuteční akce zaměřená na pokrmy ze svatojánských ořechů. Fotografie jsou z loňského ročníku a z podniků, které se akce zúčastní letos. | Foto: se svolením Martina Jokvera

Návštěvníci se mohou těšit například na speciální zmrzlinu v podniku Tomivo Gelato, makronky v podniku Sugar life, nebo koláče ze řemeslné pekárny Klásek. Vše ze svatojánských ořechů. Kompletní výčet podniků si lidé mohou najít na sociální síti Facebook.

Nakládané nezralé ořechy, kterým se říká svatojánské, byly podle pořadatele Martina Jovkera historicky velmi rozšířené. „Ve starých kuchařkách se na ně dá poměrně běžně narazit,“ osvětlil.

Svatojánské ořechy Sbírají se kolem svatého Jana, takže v červenci, kdy ještě nemají ořechy vyvinutou skořápku.

Nakládají se celé, i s jasně zelenou svrchní vrstvou.

Čtrnáct dní musí být naložené ve vodě – to, aby ztratili svou hořkost. Pak se naloží do koření.

Chutnají nasládle, ale hodí se také do salátů, k lahůdkám, nebo masu. Recepty s nimi lze najít ve starých českých kuchařkách.

Ořechy se podle původní receptury sbírají ještě zelené právě v období svatého Jána, kdy ještě nemají vyvinutou skořápku, propíchají se a nakládají do vody, posléze do kořeněného sirupu. „Je to delikatesa, která se hodí samozřejmě do dezertů, ale také jako doplněk k sýrům nebo paštikám,“ doplnil využití svatojánských ořechů.

Podobně se z ořechů dá podle něj připravovat i ořechovka. Voda se jen vymění za alkohol, ve kterém ořechy zůstávají naložené přes půl roku.

V Brně se akce koná podruhé. Letos poslední červnový týden. „Pomocí této akce bychom rádi podpořili regionální, zejména brněnské producenty a podniky, ale také oživili kdysi rozšířené svatojánské zvyky,“ řekl Jovker za Chuť Moravy, která akci organizuje.

Minulý rok akce doprovázela festival Svatoján na vidličce na Kraví Hoře, kterého se zúčastnilo kolem dvou tisíc návštěvníků, letos se koná samostatně.