Právě cena je většinou tím, co rozhoduje o finálním výběru služby. Nejvíce si v tomto případě zoufají zejména klasičtí licencovaní taxikáři. Kvůli mnohdy několikanásobně nižším cenám je konkurence často takříkajíc válcuje. „Bolt a Uber do našich výdělků rozhodně takzvaně hází vidle. Cenově si vůbec nemůžeme konkurovat,“ povzdechl si jednatel taxislužby Ave Taxi Brno Radek Klimeš.

Hlavním cílem je podle Rückla poskytnout co nejlepší ceny cestujícím a v důsledku velkého množství jízd co nejvyšší výdělky šoférům. „V Brně naše platforma zároveň nabízí v průměru nejkratší dojezdové časy díky nejhustší síti partnerských řidičů. Průměrný dojezdový čas k cestujícímu je ve městě kolem čtyř minut,“ vyčíslil Rückl.

V Brně si mohou lidé vybírat mezi tradičními taxikáři i službami jako je Bolt, Uber nebo Liftago. Zatímco odvoz u standardních taxikářů domluví lidé telefonátem na dispečink, jiní konkurenti fungují zejména prostřednictvím online aplikací. „Cestující si mohou vybrat z několika kategorií v závislosti na jejich preferenci. V Brně máme k dispozici čtyři kategorie, a to hlavní skupinu Bolt, kategorii Comfort s novějšími vozy, XL pro větší skupiny a Pets pro ty, kteří cestují se svými mazlíčky,“ vyjmenoval generální manažer společnosti Bolt pro Českou republiku Josef Rückl.

V případě jeho firmy zaplatí zákazník nástupní poplatek šedesát korun, dále pak šestatřicet korun za kilometr a sedm korun za každou minutu čekání taxikáře. Cesta z brněnského hlavního nádraží na výstaviště tak vyjde na zhruba 168 korun. V případě konkurenčního Uberu však cestující za stejnou trasu zaplatí přibližně 107 korun, při využití Boltu dokonce pouhých sedmdesát. „My taxikářům v podstatě zprostředkováváme práci, ale o svá auta se musí starat oni sami, servisy jsou drahé. Snažíme se držet moderní vozový park a vysokou kvalitu cestování,“ vysvětlil Klimeš.

Srovnání cen vytipovaných tras po Brně hlavní nádraží => výstaviště: Bolt 70 korun, Uber 107 korun, City Taxi Brno 168 korun, Ave Taxi Brno 168 korun

hlavní nádraží => univerzitní kampus: Bolt 105 korun, Uber 155 korun, City Taxi Brno 240 korun, Ave Taxi Brno 240 korun

hlavní nádraží => Avion Shopping Park Brno: Bolt 180 korun, Uber 182 korun, City Taxi Brno 348 korun, Ave Taxi Brno 348 korun

Kompletní zánik standardních taxislužeb by ale v Brně nejspíše nastat neměl. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je budou nadále využívat zejména lidé cestující na letiště, do hotelů nebo ti, kterým objednávání odvozu přes mobilní aplikaci není blízké. „Tradiční taxislužby úplně nezmizí, ale budou to mít těžké, protože podíl cestujících využívajících aplikace poroste,“ predikoval Kovanda.

Aktuálně musí poskytovatelé taxislužeb na území města dodržovat pouze brněnskou cenovou regulaci. Ta stanovuje maximální ceny v osobní přepravě do devíti lidí. Nejvyšší nástupní sazba tak v Brně představuje šedesát korun, maximální cena za kilometr šestatřicet korun a nejvyšší cena za stání vozidla je sedm korun za minutu.

Cenová regulace se vztahuje na klasickou taxislužbu s taxametrem a možností zahájit přepravu z ulice, alternativní taxislužbu prováděnou na základě objednávky přes mobilní aplikaci. „Další omezení nebo regulace v současné době Brno neuplatňuje,“ upřesnila Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Přepravní služby nad rámec klasických taxikářů využívají Brňané od roku 2017. Tehdy ve městě začala působit společnost Uber. O tři roky později se do repertoáru alternativních přepravních služeb v Brně přidala firma Bolt.