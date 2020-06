Když si Brňan Marek Gregor zastaví klasického taxíka, zaplatí za usednutí vedle řidiče nejvýš šedesát korun. A kilometr jízdy ho bude stát maximálně třicet korun. Stejné maximální ceny zaplatí od začátku prázdnin i v taxíku, který si přivolá několika klepnutími na chytrém telefonu.

Podle radního Petra Kratochvíla se rozhodnutím sjednotí sazby pro klasické a alternativní taxíky. „Otevírá se tak trh pro sdílenou dopravu. Pokud bychom totiž umožnili taxíkům jezdícím přes aplikaci provoz bez cenové regulace, porušili bychom pravidla hospodářské soutěže,“ sdělil.

Radní tak podle něj ve středu reagovali na novelu zákona o silniční dopravě, která od začátku letošního července legalizuje provozování taxislužby právě prostřednictvím mobilních aplikací.

Společnost Liftago, která jednu z aplikací provozuje, nařízení města překvapilo. „Nikdo z úředníků jej s námi nekonzultoval. A ani není jasné, zda se nařízení týká cen stanovených taxametrem, cen smluvních nebo cen fixních, které umožní novela zákona platná od 1. července,“ uvedl zástupce společnosti Tomáš Kápl.

Podle taxikáře Petra Oršuly zastropování cen nic neřeší, protože maximální sazby platí už několik let. „Ministři i radní by měli spíš určit minimální cenu. Pokud totiž do Brna přijdou Uber nebo Bolt a budou jezdit za deset či dvanáct korun na kilometr, je to pro normální taxikáře likvidační,“ posteskl si.

Jeho slova potvrdil i cestující Gregor. „Zajímá mě hlavně nejnižší cena a rychlá dostupnost taxíku. V tom jsou alternativní taxislužby jako třeba Uber lepší. Nechce se mi totiž volat na dispečink a čekat, než mi pošlou první volné auto,“ vysvětlil.

Maximální sazby dávají podle regionálního manažera Boltu pro střední a východní Evropu Romana Sysla smysl jen u klasických taxíků. U aplikací si totiž zákazník prakticky stanoví cenu sám.

Představitelé Brna se ke kritice nechtěli vyjadřovat. „Vzali jsme za své to, co nám připravil odbor dopravy,“ reagoval Kratochvíl.