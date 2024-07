Na tomto místě dříve stávala židenická Pivnice pod ořechy. Podnik zavřel loni na jaře. Místní zrušení oblíbené pivnice litují. „Pivnici, která tu bývala, jsem měla ráda, člověk si mohl dát kofolu, když šel zrovna okolo,“ popsala nedávno redakci třeba Ivana Sulková.

Jen pár set metrů od těchto prostor funguje prozatím takzvaný Tesla Pop up store v areálu Nové Zbrojovky. Otevřeli jej začátkem listopadu loňského roku. Zájemci si zdarma mohou jízdu ve vybraném voze. Nutné je se předem objednat.



Právě v ulici Markéty Kuncové má do budoucna vzniknout jedno z dopravních napojení na Novou Zbrojovku. „Už jsme získali stavební povolení. Zhotovitele stavby bude vybírat město. Práce by měly trvat rok a půl. Bude to další plnohodnotné napojení," informoval Pekník. Před několika dny začalo rozšiřování Šámalovy ulice, která má být vstupní branou do nové vznikající čtvrti.

Čtvrť Nová Zbrojovka vzniká v bývalém průmyslovém areálu. Má tam být zhruba dva a půl tisíce bytů, dvě stě metrů čtverečních kancelářských ploch a sto metrů čtverečních komerčních ploch. V oblasti se má po dostavbě každý den pohybovat dvacet tisíc lidí.