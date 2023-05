Obří mostní estakáda vzniká v brněnských Maloměřicích. Bude dlouhá zhruba půl kilometru a povede například nad místním seřaďovacím nádražím. Práce na klíčové části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí pokračují. Ve čtvrtek si prohlédl posun i ministr dopravy Martin Kupka. „Míra rozestavěnosti velkého městského okruhu v Brně je unikátní. V tuhle chvíli chvíli pokračují čtyři stavby. Fakticky v souhrnu za pět miliard korun," zmínil ministr.

Půl kilometru dlouhou estakádu staví dělníci v brněnských Maloměřicích. Bude součástí velkého městského okruhu. Stavbu si ve čtvrtek prohlédl i ministr dopravy Martin Kupka. | Video: Deník/Michal Hrabal

V oblasti Tomkova náměstí nyní jezdí řidiči ve dvou pruzích v každém směru. Částečně po provizorním mostě, kde platí snížená rychlost dvacet kilometrů v hodině. „V létě se tady změní dopravní režim. Omezení ale i nadále potrvá," řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Řidiči i dál projedou ve dvou pruzích v každém směru, ale změní se trasa průjezdu.

Kromě Tomkova náměstí dělníci pracují také na dalších třech částech velkého městského okruhu, a to v Bauerově, Žabovřeské a Rokytově. „Až stavby skončí, bude to znamenat ve všech místech významné zjednodušení dopravy. Jak je vidět v případě Bauerovy, je to i výrazné zlepšení městského prostředí," podotkl Kupka.

Mátl věří, že všechny čtyři aktuální stavby na velkém městském okruhu v Brně budou hotové do konce příštího roku. „A v brzké době. Možná rok poté budeme schopní zahájit další významnou stavbu. A to tunel Vinohrady, který doplní celou východní část okruhu, aby byl plně funkční," sdělil Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic nyní pokračuje v přípravě. „Letos chceme vysoutěžit dodavatele a zhotovitele průzkumné štoly tunelu. Pak chceme získat stavební povolení. Stále myslíme, že rok 2025, 2026 z hlediska zahájení stavby je stihnutelný," konstatoval Mátl.

Ministr Kupka ujistil, že vláda počítá s tím, že budou peníze na klíčové investice, mezi něž brněnský velký městský okruh patří. „Jsme teď uprostřed debaty jak zvládnout rozpočet na příští rok. Zároveň v letos představím vládě a veřejnosti výhled klíčových staveb v následujících deseti letech. Budeme hledat způsob, jak nejenom v tomto mandátu vlády, nachystat financování," přiblížil Kupka.