/FOTO/ Kvůli poškozeným kolejím nejezdí v pátek dopoledne tramvaje z ulice Milady Horákové po trati směrem do centra Brna. Omezení se týká tramvajových linek 3, 4, 5, 7 a 9. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Opraváři aktuálně pracují na odstranění závady.

Kvůli poškození kolejí nejezdí v pátek dopoledne tramvaje z ulice Milady Horákové po trati směrem do centra města. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Zablokovanou tramvaj na křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové potvrdila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. „Provoz bude obnoven po opravě poškozených kolejí na této trati směrem do centra. Do té doby je z tramvajové zastávky Jugoslávská na zastávku Česká zařazena náhradní autobusová doprava,“ doplnila Tomaštíková. Předpokládá, že provoz obnoví do hodiny.