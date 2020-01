Legenda praví, že se tři mudrcové z Východu přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Podobná scéna se zopakuje v úterý v centru Brna. Tříkrálový průvod městem je tradiční součást Tříkrálové sbírky pořádané na jižní Moravě brněnskou Diecézní charitou.

Letos sbírka slaví už dvacet let. Průvod městem začne ve čtyři hodiny odpoledne a bude bohatší než obvykle. Všichni tři králové například pojedou na velbloudech. „Poprvé dorazí až na Dominikánské náměstí, kde bude živý betlém i program,“ pozvala mluvčí charity Anna Tišnovská.

Do sbírky mohou Brňané přispívat do čtrnáctého ledna. Loni se v Brně vybralo rekordních více než dva a půl milionu korun. „Výtěžek v posledních letech stoupá, je to díky solidaritě lidí i vzestupnému počtu koledníků. Výtěžek z letošní sbírky použijeme třeba na rozvoj domácí hospicové péče. Chceme zvýšit počet sester a lidí, o které se můžeme postarat. Peníze použijeme také na rekonstrukci budovy Centra pro lidi sociálně znevýhodněné,“ dodala Tišnovská.

Sbírka 2020

Jak přispět…

…koledníkům do kasičky vedoucí koledníků se prokazuje průkazem, jeho číslo je shodné s číslem na pokladničce označené logem Charity

…ve velkých městech u stánku koledníků lze platit v hotovosti i platební kartou

…na adrese oblastních charit brněnské diecéze

…převodem na účet u České spořitelny s číslem 66008822/0800 (var. symbol 777)

…dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87777

Loni lidé v brněnské diecézi, kam spadají i některé okresy z Vysočiny, přispěli přes osmadvacet milionů korun. Letos bude koledovat víc než 4 800 skupin, v Brně lidé přispějí do celkem 461 kasiček.

Koledníci jsou většinou lidé z farností či skauti. V brněnských Řečkovicích dlouhá léta skupiny koordinuje farní asistent Česlav Ulrich. „Zájem o koledování je v posledních letech stabilní. Přesto mě trochu mrzí, že nás stále není tolik, abychom navštívili lidi všude, kde chceme,“ zmínil.

Pokud lidé koledníky nezastihnou, mohou zajít třeba do tříkrálových stánků v centru Brna. Od loňska v nich lze platit i kartou. „Platby přes terminály umožňujeme hlavně na stáncích ve velkých městech. V domácnostech jsou lidé většinou na příchod koledníků připravení a přispívají v hotovosti,“ zmínil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Podle brněnských strážníků v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou v posledních letech ubývá falešných koledníků. „V poslední době jsme nezaznamenali více než tři oznámení ročně. Loni v lednu jsme jedno takové prověřovali v Židenicích, ale nepotvrdilo se,“ uvedl mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Podle něj za úbytkem podvodníků stojí třeba fakt, že sbírka má dlouholetou tradici nebo upozornění od pořadatelů sbírky, na co přesně si lidé mají dát pozor. „V případě pochybností o pravosti kolednických skupin je třeba co nejdříve zavolat na linku 156,“ doporučil Šoba.