Dosud sem jezdí pouze autobusy. Přitom denně se v této části Brna na pomezí tří městských částí pohybuje velké množství lidí dojíždějících sem převážně za prací. Přibližně do roka už by mohli vidět, jak v místě rostou sloupy trolejového vedení pro novou trať.

V plánu je výstavba nové trolejbusové trati do oblasti Černovické terasy na pomezí městských části Slatina, Černovice a Tuřany. Představitelé brněnského dopravního podniku nedávno podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace k této trati. Ta je potřebná pro získání stavebního povolení. „Měla by být vypracována do šesti měsíců," uvedl Žůrek.

Nová trolejbusová trať aktuální stav: zpracovávání projektové dokumentace

předpokládaný začátek stavby: konec 2025

předpokládaný začátek provozu: 2027 nebo 2028

kudy povede: především po ulicích Vlastimila Pecha a Tuřanka

V oblasti se nachází velká průmyslová zóna, kde působí například společnosti Honeywell nebo Thermo Fisher Scientific. V současné době tam jezdí pouze několik autobusových linek, například 75 a 77 nebo noční N89. „Zahájení stavby trolejbusové trati předpokládáme ke konci příštího roku," nastínil Žůrek.

Například podle Petra Adámka, který v průmyslové zóně Černovická terasa pracuje, nyní jezdí řada lidí do práce autem. „Je pohodlnější. A hned u firmy máme parkoviště. Ale trolejbus je dobrý. Třeba ho někdo využije a bude jezdit méně aut," sdělil muž.

Do průmyslové zóny podle informací starosty Slatiny Jiřího Idese jezdí do práce asi deset tisíc lidí. „Každá linka městské hromadné dopravy je z našeho pohledu velmi vítaná. Myslím si, že je to správná cesta. Určitě to pomůže odlehčit osobní automobilové dopravě," poznamenal Ides. Ve Slatině žije zhruba dvanáct tisíc trvale bydlících lidí a obdobný počet tam podle Idese dojíždí.

Ve Slatině existují i plány na další opatření na odlehčení dopravy. „Vyhlížíme klíčovou dopravní stavbu, a tou je mimoúrovňová křižovatka přímého napojení průmyslové zóny na dálnici D1, což je stavba Ředitelství silnic a dálnic. Potřebujeme veškerou dopravní obslužnost dostat pryč z ulice Řípské a Tuřanky a to tak, aby kamiony najížděly přímo z dálnice na průmyslovou zónu a zase z ní sjížděly. A vůbec se nám nemotaly do obydlené části, kde žijeme," sdělil starosta.

Jak bude do budoucna vypadat dopravní obslužnost této lokality, určí nový dopravní model, který nyní zpracovává dopravní úsek dopravního podniku. „Zohlední také náhradu některých autobusových linek trolejbusy," podotkl Žůrek.

Hlavní část nové trolejbusové trati by měla vést podle Žůrka po ulicích Vlastimila Pecha a Tuřanka. „Předpokládáme, že trolejbusy tam začnou jezdit v roce 2027 nebo 2028. V závislosti na začátku a době výstavby," zmínil technicko-provozní ředitel.

Nezasíťované ookolí pak obslouží parciálními trolejbusy. Ty brněnský dopravce využívá od letošního roku na pravidelné lince na Sadovou. „Zatím se linka osvědčuje bez výrazných problémů a s významně pozitivním dopadem na životní prostředí, který jsme na začátku avizovali. Současně si dopravní podnik testuje provoz a techniku pro další takové linky," uvedl Žůrek.