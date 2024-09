/VIDEO/ O krok blíž k další části vytouženého velkého městského okruhu jsou v těchto dnech Brňané. S hloubením průzkumné štoly pro budoucí tunel Vinohrady začnou přibližně do měsíce pracovníci zhotovitelské společnosti. Do premiérových prací na sedmadvacet metrů hluboké těžní šachtě se dělníci ponoří v parčíku na rohu Křtinské a Věstonické ulice v brněnských Vinohradech.

Přesně 991 metrů dlouhá průzkumná štola bude po jejím dokončení klíčovým podkladem pro budoucí výstavbu samotného tunelu Vinohrady. „Štolu postavíme klasickou ražbou. V přibližně posledních čtyř stech metrech se ale vyskytuje granodiorit, který je opravdu houževnatou horninou. Tam předpokládáme i trhací práce,“ nastínil postup ředitel firmy Geotest Lubomír Klímek.

Právě Geotest je spolu s firmami Ohla ŽS, Firesta-Fišer, Metrostav TBR a Inset zhotovitelem průzkumné štoly pod brněnskou městskou částí Vinohrady, a to za nabídkovou cenu přes 725 milionů korun bez daně. „To, co dnes začíná, je vybudování průzkumné štoly, která ale do budoucna vytvoří významnou část samotného tunelu. Nepůjde o dvojí práci, ve výsledku štola poslouží i jako jedna z tunelových trub,“ vysvětlil na úterním brífinku ministr dopravy Martin Kupka.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl současně připomněl několik dalších částí brněnského velkého městského okruhu, na nichž v mnohých případech zbývají již pouze dokončovací práce. „Průzkumná štola poslouží k tomu, abychom prozkoumali geologické prostředí a rychle dokázali vysoutěžit zhotovitele a získat stavební povolení na samotný tunel Vinohrady,“ okomentoval.

Výstavba průzkumné štoly pod brněnskými Vinohrady zabere přibližně tři roky, samotné stavební práce mají být hotové za dva a čtvrt roku. Stavbu tunelu Vinohrady plánují zástupci silničářů následně zadat v režimu Design & Build. Při takovém modelu nese za zpracování projektové dokumentace i za celkovou kvalitu provedení projektu zodpovědnost zhotovitel stavby.

Budoucí tunel vedoucí pod brněnskou městskou částí Vinohrady propojí velký městský okruh od mimoúrovňové křižovatky Rokytova s mimoúrovňovou křižovatkou Líšeňská. V dalších letech pak s Ostravskou radiálou. Po dokončení průzkumné štoly předpokládají silničáři začátek stavby samotného tunelu Vinohrady v roce 2028. Dokončení je naplánované o pět let později.

V bezmála kilometr a půl dlouhém vinohradském tunelu projedou šoféři v budoucnu ve dvou pruzích v každém směru. Hloubená část bude měřit necelých čtyři sta metrů, ražená víc než kilometr. Celkové náklady na výstavbu jedné z klíčových částí velkého městského okruhu odhadují silničáři na více než devět a čtvrt miliardy korun.