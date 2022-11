Zatímco v méně závažných případech koloběžky překážejí pouze u vstupů do domů, u přechodů pro chodce nebo jsou postavené na samém okraji chodníku, odkud hrozí jejich pád na silnici, v těch závažnějších ohrožují zdraví obyvatel. Třeba taková koloběžka zanechaná zcela nepochopitelně přímo uprostřed cyklostezky. Motorista v autě ji snad ještě bez větších obtíží dokáže přejet, cyklistovi by však už závažné problémy způsobit mohla. Pak jsou ale i situace, nad kterými zůstává rozum stát. "Lidé nám už volali kvůli koloběžce vhozené do řeky," uvedl mluvčí Městské policie Brno Pavel Šoba.

Mírné zlepšení ale přiznává. Jsou také situace, kdy si lidé stěžují neoprávněně. "Vnímání chodců je však někdy subjektivní a neodráží úplně reálnou situaci. Lidé se nám někdy ozývají také kvůli koloběžkám, které by sice mohly být na chodníku umístěny trochu vhodněji, nicméně průchodnost nijak zásadně není omezena," zmírňuje situaci Šoba.

Problematicky umístěné koloběžky zjišťují i strážníci při svých pochůzkách. Právě městská policie může kontrolu dodržování regulace provádět. A kontrolovat ji mohou městské části. Odstavování koloběžek teď budou kontrolovat patrně daleko více. Zlepšila se totiž vymahatelnost pravidel pro jejich odstavování a nejen koloběžěk, ale i kol. Vyhrazená místa, kde uživatelé těchto služeb mohou koloběžky a kola parkovat, totiž zástupci města nově zanesli do tržního řádu. V případě porušení tak provozovatel bude muset zaplatit pokutu, a to až do výše sto tisíc korun. O regulaci těchto služeb však město s provozovateli jedná už dlouho, od loňska by pak uživatelé měli kola a koloběžky odkládat pouze vyhrazených místech. Jsou jimi parkovací stání pro jednostopavá vozidla budovaná v rámci rezidentního parkování, vybrané cyklostojany a virtuální parkovací místa.

Na místa, kde lidé využívající tyto služby smějí koloběžky a kola odložit, upozorňují provozovatelé ve svých aplikacích.

