Velkou ortofotomapu Brna lidé nově najdou na podlaze expozice věnované letectví. A budou se po ní moct i projít. Zjednodušeně řečeno jde o mapu vytvořenou při letu nad Brnem. „Ortofotomapa s rozlišením deset centimetrů na pixel pochází z leteckého snímkování během loňského vegetačního období. Na podlaze muzea zabírá plochu bezmála čtyřiceti metrů čtverečních,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková. Brněnská společnost mapu pro technické muzeum zhotovila.

Díky podrobným záběrům si lidé prohlédnou Brno z netradičního úhlu pohledu a zároveň velmi detailně. I proto zástupci muzea zvolili spíše mapu vytvořenou z leteckých snímků, než například družicových. „Chtěli jsme ukázat Brno z úplně nové perspektivy. Celá mapa je úžasným strojem času. Brno je bohaté na technické památky a mapa ukazuje nejen stávající, ale i zaniklé či zanikající objekty jako továrny, železniční vlečky či vodní stavby,“ poznamenal náměstek ředitele Technického muzea v Brně Josef Večeřa.

Do doby, než se uvolní protikoronavirová opatření a zájemci opět budou moct jít do muzea, se mohou zabavit alespoň u online programu. Lektoři muzea jej nově doplnili o virtuální únikovou hru. „S novou únikovou hrou se přeneseme do století páry a ještě dál, k objevení elektřiny až po vynález knihtisku. Do jednotlivých muzejních expozic jsme ukryli klíče, které obsahují šifrovačky a hádanky, díky kterým se zábavnou formou mohou návštěvníci seznámit s největšími historickými vynálezy, virtuálně se svézt a poznávat historické automobily a automobily reálného socialismu v jedné z nejnavštěvovanějších expozic Pozor, zákruta!,” nastínil lektor Zbyněk Rederer.

Expozice technického muzea si lidé připomenou i v celomuzejním online kvízu Výlet do technické historie. „Snažili jsme se z našich sbírek vybrat unikátní exponáty nebo třeba ty, které častokrát překvapí a pobaví svým využitím. Zajímavostí jsou i nástroje, jejichž původní použití dnes zná jen málokdo a přitom by se bez nich v minulosti lidé neobešli,” pozval ke kvízu Rederer.

Všechny virtuální kratochvíle lidé najdou na webu muzea pod záložkou TMB na doma. „Soubor aktivit jsme rozdělili do čtyř kategorií – Luštěte s námi obsahuje kvízy s otázkami na různá témata, Kreslete s námi zahrnuje omalovánky muzejních předmětů se zajímavými informacemi nebo hledání rozdílů mezi obrázky. Vyzkoušejte s námi je soubor jednoduchých pokusů, které si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet přímo doma s předměty a surovinami, které doma najdou. Poslední série Poznávejte s námi přináší práci s fotografiemi muzejních předmětů z expozic, tyto úkoly jsou alespoň malým okénkem do zavřeného muzea,“ představila lektorka Brně Alena Najbertová.