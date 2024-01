/MAPA/ Nové omezení v brněnské dopravě způsobí velké komplikace řidičům jezdícím od Kulkovy do Rokytovy ulice nedaleko výstavby velkého městského okruhu. Oficiální objížďka nově uzavřeného dvousetmetrového úseku Kulkovy ulice je požene na skoro sedmikilometrovou objížďku.

Uzavírka části brněnské Kulkovy ulice způsobí problémy hlavně řidičům jedoucím směrem na Vinohrady. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Běžně záležitost pár vteřin, nově v řádech minut a v případě dopravních komplikací i desítek minut. Od pondělí 8. ledna uzavřou silničáři dvousetmetrový úsek Kulkovy ulice napojující se na Rokytovu ulici v Brně. Zatímco řidiči jedoucí od Vinohrad si cestu prodlouží asi jen čtyřikrát, když se projedou nově zprovozněnou Podsednickou ulicí, pro ty jedoucí v opačném směru, tedy z Kulkovy ulice směrem na Vinohrady nebo do Židenic, čeká mnohem větší komplikace.

Oficiální objížďka je místo dvou set metrů požene na skoro sedmikilometrovou trasu, tedy víc než třicetkrát delší trasou. „Řidiči se na Rokytovu dostanou přes Podsednickou, Provazníkovu, Porgesovu, Křižíkovu a zpět k místu uzavírky,“ píše se na městském webu Kopemezabrno.cz.

Mapa části oficiální objížďky uzavřeného úseku Kulkovy ulice. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: poskytl Kopemezabrno.czZ Křižíkovy by to řidiči navíc museli vzít ještě po třídě Generála Píky a za mostem zpět na sjezd na Porgesovu, do Husovického tunelu a dál. Tento úsek je navíc velmi frekventovaný, takže v dopravní špičce by taková objížďka zabrala i desítky minut navíc.

Většina řidičů tak nejspíš nepojede oficiální objízdnou trasou, ale budou si ji nejspíš zkracovat jízdou do Karlovy ulice a v Maloměřicích otočením do protisměru. Ani tak nepůjde o jednoduché řešení. „Stát na Svatoplukově kolonu ke Karlově, aby se tam člověk mohl otočit a stát tu kolonu zase zpátky, to nechceš,“ postěžoval si u facebookového příspěvku uzavírky jeden z uživatelů sociální sítě.

Částečná uzavírka Kulkovy ulice potrvá téměř pět měsíců, konkrétně od pondělí 8. ledna do 31. května letošního roku. Podél ulice má sídlo nebo provozovny hodně firem a vede i k domům nebo do zahrádkářské kolonie.