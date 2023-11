Vánoční stánky v centru Brna náměstí Svobody: od 24. listopadu, 61 stánků hlavně s jídlem a pitím

Zelný trh: od 17. listopadu, nově vyrobené stánky (víc než stovka řemeslných boudiček), pravidelná vystoupení kapel

nádvoří Staré radnice: gurmánská zóna Gourmet Vánoce

u sochy Jošta

Moravské náměstí

Nedílnou součástí každoročního adventního programu je v Brně dřevěný Halouzkův betlém. Nejinak tomu bude již za několik týdnů, kdy se na ručně vyřezávané součásti včetně dřevěné hvězdy podívají samotní Brňané. „Na trhy chodíme s přáteli každý rok, ale většinou spíš až po rozsvěcování stromu, to se tam ani nedá pohnout. I když svařák ze stánků leze do peněz a do hlavy, je to pořád lepší atmosféra než sedět večer doma na gauči a popíjet vlastní,“ okomentovala třeba Šárka Marková.

JEDEN ZE SYMOBLŮ BRNĚNSKÝCH VÁNOC JE HALOUZKŮV BETLÉM, PODÍVEJTE SE NA NĚJ:

Kromě nové lokality pro adventní kluziště patří mezi novinky také speciální gurmánská zóna Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice, která potěší i nejmlsnější chuťové pohárky. „Navíc se v centru objeví několik dvorků a výloh s vlastními vánočními instalacemi. Těšit se lidé mohou i na Svátek světla, který připravuje Hvězdárna a planetárium Brno,“ vyjmenovala mluvčí městského Turistického informačního centra Bánovská.

Vánoční stromy v Brně náměstí Svobody: jedle bělokorá od Olomučan (Blanensko), výška 16 metrů

Zelný trh: jedle ojíněná z Rakvic (Břeclavsko), výška 16 metrů, stáří přibližně 20 let

Bohatý program nebude chybět ani na Zelném trhu. Kromě desítek stánků jej každoročně ozdobí velký vánoční strom. Pro letošní rok jej zástupcům města věnovali představitelé Rakvic na Břeclavsku. „Krásná jedle ojíněná je vysoká zhruba šestnáct metrů, stáří odhadujeme na přibližně dvacet let. V Rakvicích ji musí pokácet, protože přerůstá do silnice, a proto se ji rozhodli věnovat městu, aby ještě udělala radost během adventních trhů. Strom na Zelném trhu se poprvé rozsvítí tradičně ve stejný den, jako na náměstí Svobody, a to o hodinu později, tedy v šest hodin vpodvečer,“ lákala mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Náměstí Svobody ozdobí vánoční strom ze Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Podobně jako u Zelného trhu půjde o jedli, tentokrát však bělokorou.

Kompletní a detailní program brněnských Vánoc najdete ZDE.

Strom vyrostl nedaleko Olomučan na Blanensku. Původně měřil osmnáct metrů, po usazení na náměstí bude jeho výška o dva metry nižší. Stejně jako každý rok se zájemci se stromem rozloučí v Bílovicích nad Svitavou, tentokrát ve čtvrtek 16. listopadu odpoledne. Od prvního rozsvícení vánočního stromu na takzvaném Svoboďáku letos uplyne devětadevadesáté výročí.

Adventní program na Zelném trhu, u sochy Jošta a na Moravském náměstí připravují zástupci Brna-středu. „Advent na Zelňáku bude letos výrazně jiný, nechali jsme vyrobit více než stovku nových stánků. Změn doznal i program, každý den vystoupí tři kapely. Chceme, aby se lidem na Zelňáku líbilo, dobře se bavili a pokud možno se tam i vraceli,“ uvedla místostarostka Brna-středu Ludmila Oulehlová, která má na starost obchod a služby.

Na čtyřech brněnských náměstích navštíví lidé po dobu čtyř týdnů přes dvě stovky nejrůznějších stánků. Na tepajícím náměstí Svobody jich návštěvníci najdou jednašedesát převážně s jídlem a pitím. Řemeslné výrobky potěší zájemce zejména na Zelném trhu, a to v některé z více než stovky boudiček. Podobně jako v uplynulých letech potrvají brněnské adventní trhy i letos takřka do samotných Vánoc, konkrétně do 23. prosince.