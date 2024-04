Taháky stavebního veletrhu v Brně: moderní tinyhouse, stavby proti změnám počasí

Jako největší plus malých domků vidí Sigmundová v menší úřední zátěži pro kupující. „Jsou velmi rychlé a dostupné řešení, které nevyžaduje komplexní projekt. Nový stavební zákon navíc počítá se zvýšením maximální výměry drobné stavby z pětadvaceti metrů čtverečních až na čtyřicet metrů čtverečních zastavěné plochy. U drobných staveb není potřeba vyřizovat stavební povolení, je to tak s nimi výrazně administrativně jednodušší,“ vysvětlila.

Pro rekreační účely si svou malou stavbu před třemi lety koupil Tomáš Křižan z Veselí nad Moravou na Hodonínsku. „Jelikož jsem vášnivý rybář a pocházím z rodinného domu, vždy jsem si přál mít nějakou chatičku u vody. Měl jsem to štěstí, že babička vlastnila pole, které sousedí s řekou Moravou a koupil jsem tam malý mobilní domek devět na tři metry,“ popsal pro Deník Rovnost.

PODÍVEJTE SE, CO VELETRH NABÍDNE: Zdroj: BVV

Koupi mobilního domku si zatím chválí. „Beru práci u něj jako obrovský relax. Navíc je to také investice pro dceru, až tady nebudu,“ sdělil.

Jako minus vidí úřední kroky, které musel kvůli domku podniknout. „Vadí mi, že vše jsem musel konzultovat se stavebním úřadem a řešit, aby byl domek v souladu s cíli územního plánování,“ doplnil Křižan.

NÁVŠTĚVNÍCI FESTIVALU ARCHITEKTURY MAJÍ UNIKÁTNÍ MOŽNOST PODÍVAT SE ZBLÍZKA NA STAVBU MULTIFUNČNÍ HALY.

Pro zájemce bude na výstavě na brněnském výstavišti k vidění i modulární dům určený přímo k bydlení. „Je plnohodnotným řešením bydlení. Úplně co do rozměrů nespadá mezi tiny houses, je potřeba k němu žádat o ohlášení stavby. Je to dům, který vám přivezou na pozemek hotový a můžete v něm okamžitě bydlet,“ vysvětlila Sigmundová.

Bydlení na velmi malém prostoru zaujalo i studentku Sáru Císařovou. „Je to zajímavá možnost. Asi je dobré si přiznat, že jestli někdy jako mladí dosáhneme na vlastní bydlení jinou cestou než přes dědictví, bude to právě něco podobného,“ zamyslela se.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Brno jako na dlani. Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Na výstavě Tiny Houses budou k vidění kromě modulárních domků také čtyři ukázkově zařízené miniinteriéry. Zájemce jimi provede při komentované prohlídce designérka Iva Bastlová.