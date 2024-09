O zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy přílišné obavy nemá, argumentuje zejména vysokým počtem Velkých cen, které se již na brněnském Masarykově okruhu uskutečnily. „Očekáváme, že policisté situaci o závodním víkendu pohlídají. Je to jeden víkend v roce, takže se to dá přežít,“ mínil Šiška.

Středeční informace o návratu Velké ceny České republiky silničních motocyklů zpět do Brna vykouzlila úsměv na tváři například starostovi Ostrovačic na Brněnsku. „Jsme určitě rádi, že se Grand Prix MotoGP vrací, to mohu říct i sám za sebe. Je to dobrá zpráva pro majitele soukromých penzionů nebo kempů v Ostrovačicích,“ řekl Brněnskému deníku Rovnost tamní starosta Přemysl Šiška.

„Závodní víkend má určitá pravidla, kdežto když se trénuje, začíná se v devět ráno a končí v sedm večer. Takže v době Velké ceny slyšíme spíše policejní helikoptéru nebo vrtulník Dorny než samotné závody,“ doplnil žebětínský starosta Vít Beran.

Legendární Masarykův okruh postavený ve druhé polovině osmdesátých let minulého století se nachází přesně mezi Ostrovačicemi a Brnem, respektive jeho městskou částí Žebětínem. Téměř pět a půl kilometru dlouhý okruh nabízí šest levých a osm pravých zatáček.

Na obnovení Velké ceny silničních motocyklů v Brně se již těší například Yvonne Holčáková. „Klidně ať to tady je, není to sice moje oblast zájmu, ale není to ani něco, co mi vadí. Myslím, že to do Brna patří,“ poznamenala Brňanka.

Čtyřleté období, kdy se závody ze série MotoGP na Masarykově okruhu nejezdily, naopak vyhovovaly Jitce Rendlové. „Lepší bylo, když se závody nekonaly. Na ten víkend vždy člověk raději odjel někam daleko, protože přijela miliarda lidí a v restauraci si ani nešlo sednout. Je to taky velký hluk, bydlíme hned u lesa a je to pocit, jako bychom seděli přímo na tribuně,“ poznamenala žena.

Termín závodu, který se v Brně podle nové smlouvy pojede minimálně do roku 2029, zatím není jasný. Nejpravděpodobněji se však jeví tradiční srpnový víkend.

Novinku zveřejnil na středeční tiskové konferenci premiér Petr Fiala. „Návrat mistrovství světa silničních motocyklů je něčím, co je důležité pro Brno, Jihomoravský kraj i celou Českou republiku nejen z ekonomického hlediska, ale nepochybně má i celospolečenský rozměr,“ zhodnotil premiér.