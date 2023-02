Co se dál dočtete: Kdy skončí celá stavba v Žabovřeské a projedou tudy bez omezení i auta. Kdy by stavbaři měli z Tomkova náměstí zmizet. V jaké části příprav je vinohradský tunel. Která část velkého městského okruhu má naopak ke stavbě nejdále. a další témata…

Bauerova ulice se do budoucna výrazně změní. Co bude součástí stavby této části velkého městského okruhu?

Začíná stavba tramvajové smyčky, soukromé investice, Tuzex, vodárny tam dokončují nějakou přeložku vodovodu. My budeme startovat s Bauerovou a parkovacími plochami, jsou tam protipovodňová opatření a měla by začít brzy i stavba multifunkční haly.

Chceme co nejdříve. Předpokládáme, že start bude hned se začátkem stavební sezony, zřejmě v úvodu dubna. Máme zasmluvněno vše, co potřebujeme. Území je poměrně komplikované, protože se tam připravuje soubor staveb řádově asi za osm miliard korun.

Hledáme řešení. Jeden z milníků stavby byl, že v nějaké čase musí být zprovozněná nějaká lávka.

Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou zhruba 550 milionů korun. Předpokládám, že nejste jedinými investory?

Jsme zvyklí, že město Brno je významná menšina na našich stavbách, ale tentokrát jsme z pohledu peněz významná menšina my. Za námi nejde ani půlka předpokládaných nákladů.

Plánujete dokončit část okruhu v Bauerově ve stejném roce jako Žabovřeskou a Tomkovo náměstí?

Ano, v roce 2024.

Už několik let vzniká část velkého městského okruhu v Žabovřeské. Je známé datum, kdy začnou jezdit tramvaje novým tunelem?

Myslím, že to bude v dubnu. Za mě už tam skoro šalina může jet. Dodělávají tam protihluková opatření, drobnosti v elektřině. Pokračují revize, kontroly, zkoušky. Stavebně tomu nic zásadního nebrání. Ještě předtím, než tunel uvedeme do provozu, rádi bychom místo představili lidem. Nyní hledáme vhodný model.

Kdy skončí celá stavba v Žabovřeské a projedou tudy bez omezení i auta?

Na konci roku 2024. Jsme lehce za půlkou. V tuhle chvíli se posouváme od skály k řece. V létě zprovozníme silniční část v silniční galerii. Zbývá dobetonovat pět nebo šest polí. V srpnu bychom tam převedli dopravu a věnovali se dalším pruhům.

Navyšují se vám náklady u významných staveb, jako je například právě Žabovřeská?

Máme smluvní mechanismus inflace, takže veškeré návrhy, které se týkaly nárůstů kameniva, pohonných hmot, energií a lidské práce, samozřejmě odmítáme. Valorizace stavebních prací za rok 2021 byla na Žabovřeské asi jedenáct milionů korun, za rok 2022 to bude asi někde jinde, protože se nám podařilo prostavět devět set milionů korun. Podobně máme nastavené podmínky i u dalších investičních akcí.

Dělníci pracují i na stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Daří se vám držet harmonogram prací?

Tím, že už stavíme Novou Dukelskou, na kterou byla opce, nějaký čas navíc tam určitě bude. Vedení města Brna si mohlo říci, že chce postavit Novou Dukelskou, pokud v nějakém termínu stihne stavební povolení a související majetkoprávní věci, což se stalo. Počítáme s tím, že kvůli tomu budeme stavbu zprovozňovat o několik měsíců později. Míček je nyní na straně zhotovitele.

Tato část velkého městského okruhu počítá se stavbou hned několika mostů…

Jenom na Tomkově náměstí jsou čtyři, v Rokytově další dva.

Kdy by stavbaři měli z Tomkova náměstí zmizet?

V harmonogramu je polovina roku 2024. Myslím, že na podzim stavba bude hotová.

Která další část velkého městského okruhu je nyní nejvíce připravená?

Myslím si, že takřka stejně je na tom jak tunel Vinohrady, tak i Ostravská radiála, která už má dokumentaci pro území rozhodnutí. Správa železnic tam má požadavek na úpravu kolejí, takže jsme upravovali technické řešení a teď vyhodnocujeme výsledky.

A vinohradský tunel je nyní v jaké fázi?

Změnili jsme zadání průzkumné štoly, protože u portálů, což jsou vstupy do tunelu, jsme se nedomluvili na přístupech. Šachtu tak budeme odkopávat zhora. V březnu nebo v dubnu bychom měli dostat upravené technické řešení a ještě letos budeme chtít soutěžit.

Která část velkého městského okruhu má naopak ke stavbě nejdále?

Z mého pohledu je to Bratislavská radiála. Díky nesouladu s územním plánem. Pracujeme s termínem zahájení stavby 2029-2030. Původně to měla být první stavba, protože jsme chtěli jít od D1 a tunel Vinohrady měl být skoro poslední, což se moc nezdálo městským částem. Dneska jsem skoro rád, že se nám to otočilo. V Brně-jihu nyní doprava nějakým způsobem funguje.

Která část velkého městského okruhu je z technického pohledu nejnáročnější?

Vždycky jsem si myslel, že to bude Žabovřeská, ale ukazuje se, že množství přeložek na Tomkově náměstí a Rokytově v kombinaci tím, že se jedná o hodně zastavěnou oblast, dokazuje, že jsou obě stavby hodně složité. Tomkovo náměstí právě kvůli přeložkám, organizaci dopravy, výlukám tramvají. Je to obrovská škola pro všechny, kteří u toho jsou.

Jaké jsou novinky u Královopolského tunelu, který ani po deseti letech není zkolaudovaný?

Postavili jsme dodatečné protihlukové stěny v Hradecké, máme tam tiché asfalty, snížili jsme rychlost. Za nás už neexistuje smysluplné technické opatření, které by bylo udělatelné, proto jsme s výsledky seznámili krajskou hygienickou stanici. Je to to poslední, co nám chybí pro kolaudaci tunelu.