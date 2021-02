Místo, které nabízí možnost nákupu i setkávání. Tak vnímá nákupní galerii Velký Špalíček v centru Brna jeho nový majitel, Biskupství brněnské. „Máme zájem obchodní centrum provozovat a rozvíjet, aby se zvýšil počet spokojených návštěvníků,“ sdělila v pondělí mluvčí biskupství Martina Jandlová. A jaké jsou konkrétní plány na využití centra?

Ty zatím zástupci biskupství neoznámili. Způsob rozvoje budou za účasti specialistů analyzovat a vyhodnocovat. „Potrvá to několik měsíců,“ poznamenala Jandlová.

Současné obchody a služby v nákupním centru zatím zůstanou. Se změnami nepočítá například dm drogerie. „I přes nového majitele nákupního centra pro nás stále platí sjednané podmínky vyplývající z původní nájemní smlouvy,“ uvedl manažer komunikace společnosti Jiří Peroutka.

Velký Špalíček v centru Brna

- Na místě nákupního centra stály ve 13. a 14. století měšťanské domy.

- Část domů poškodilo bombardování za druhé světové války a město je zbouralo.

- Nákupní centrum otevřelo 31. srpna 2001.

- Nyní jsou v něm obchody, restaurace a kino.

- Nákupní galerii koupilo Biskupství brněnské.

- Plány na využití centra oznámí až po analýze a vyhodnocení v řádu měsíců.

Jandlová informovala, že biskupství pořizuje menší nemovitosti, lesy a zemědělskou půdu. „Koupě obchodního centra Velký Špalíček byla první samostatná velká investice,“ konstatovala.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy existuje u každé takové akce riziko. „Nyní se oblast maloobchodu ocitá pod tlakem, je hrozba, že podstatná část nákupů bude online, ale zároveň je to příležitost,“ poznamenal.

Že se jedná o výjimečný počin ze strany římskokatolické církve, potvrzují i další biskupství, která Deník Rovnost oslovil. „Nic takového jsme nepodnikli. Investice olomouckého arcibiskupství směřují především do rozvoje vlastního hospodaření, jehož největší díl tvoří lesnictví a zemědělství,“ oznámil mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Biskupství dostává od státu peníze z náhrad za nevydaný církevní majetek. „Církve nyní mají prostředky, které musí nějak investovat. Kvůli restituci se staly důležitým ekonomickým hráčem, podobné transakce budou stále častější. Musíme si zvyknout, že budou stále aktivně vystupovat v ekonomické oblasti,“ řekl Kovanda.

Podle něj už je to nyní vidět na celorepublikové úrovni. „Církve formují skupiny ekonomických poradců, kteří mají doporučovat, jak nakládat s majetkem, aby o své prostředky nepřicházely,“ doplnil.

BŮH CHCE DEMOLICI

Neobvyklý nákup brněnského biskupství komentovali také lidé na sociálních sítích. „Zbourat. Nic jiného by si Bůh nepřál,“ reagoval například sociolog Stanislav Biler. Je autorem průvodce 111 míst v Brně, která musíte vidět. Právě budovu Velkého Špalíčku v historickém jádru města v něm označil za velký bizár.

Do Velkého Špalíčku už chodí lidé na nákupy nebo do kina téměř dvacet let. „Vznikl na místě jedné z nejstarších zástaveb v celém Brně, datující se až do čtyřicátých let třináctého století. Většina z původních středověkých domů patřila k nadprůměrným obytně-řemeslnickým objektům, těžícím ze své polohy v blízkosti navštěvovaných tržišť a institucí zemské i městské správy,“ napsala v Internetové encyklopedii města Brna Alvéra Mazáčová.