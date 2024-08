/VIDEO/ Jak se v příštích letech promění frekventovaná ulice Veveří v Brně, ukáže technická studie. Místem aktuálně denně projíždějí nejen tisíce aut, ale zároveň tramvaje, trolejbusy a řada cyklistů. Přejít přes přechod tak pro chodce mnohdy není nejjednodušší úkol. Budoucí řešení dopravního uspořádání ulice by zanedlouho měla ukázat technická studie. Jejím vypracováním pověřili zástupci města společnost PK Ossendorf. Návrh řešení naváže na již zpracovanou studii ulice Veveří v úseku od Konečného náměstí směrem do Žabovřesk.

Technická studie vyjde městský rozpočet na 950 tisíc korun bez daně. Podobu smlouvy mezi městem a projekční kanceláří odsouhlasili ve středu brněnští radní na svém zasedání. Jednou z nejdůležitějších městských tříd v Brně vede aktuálně tramvajová trať, v některých místech zároveň trolejbusová doprava. „Technická studie navrhne řešení, které bude respektovat vedení tramvajové trati, nabídne prostor chodcům a cyklistům a zároveň zachová dopravní obsluhu,“ poznamenal brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Návrh uspořádání ulice naváže na dříve zpracované řešení pro úsek od Konečného náměstí až po křižovatku Minské a Chládkovy ulice v Žabovřeskách. Důležitá je dle Kratochvíla zejména návaznost na řešení cyklistické dopravy. „V maximální míře bude zohledněná stávající zeleň a předpokládáme, že součástí studie bude i návrh výsadby nové,“ doplnil radní.

Řada Brňanů cestuje ulicí Veveří směrem do centra Brna například na sdílených kolech nebo koloběžkách. V některých místech však musí jet auta ve stejném pruhu jako tramvaje a vozovka se tam zužuje. „Cyklopruh by nemusel být špatný. Mohl by pomoct s větší bezpečností pro cyklisty,“ zamyslel se třeba Kamil Sekanina.