Hlavenka uvedl, že aktuálně čeká na kolegy z koaličních stran, kteří by měli svolat schůzi klubu, kde budou nastalou situaci řešit. „Já jsem nicméně nachystaný odvolání ředitele předložit, myslím si, že je to opravdu nutné. Podám ho na příští radě sedmého srpna,“ upřesnil Hlavenka.

„Neříkám, že se tu nic neděje. To bych popíral sám sebe. Ale nevidím to tak tragicky, jako někteří zaměstnanci,“ podotkl Richter.

Na otázku, jestli zvažuje, že podá rezignaci, odpověděl záporně. „Nemám k tomu důvod. Organizace je za poslední půlrok v zisku, má dostatečné prostředky na program, nemusíme omezovat žádné aktivity. Naopak chystáme projekty, které mají přinést novou část dětského science centra v hodnotě kolem pětatřiceti milionů korun,“ popsal ředitel.

Mezi problémy, na které kritici poukazovali, byly kromě napjaté atmosféry například i nízké platy a nevyplácení půlročních odměn. Ředitel už v úterý uvedl, že o výši platů nerozhoduje on, ale nařízení vlády.

Co však do jeho pravomocí spadá, je vyplácení odměn. „Půlroční odměny zaměstnancům, kteří odchází, standardně nevyplácíme, je to jejich rozhodnutí odejít a dál se nepodílet na chodu organizace. Nejsme jediní, kdo to má takto nastavené,“ míní Richter. Dodal, že pracovníci parku mají například možnost účastnit se školení nebo vyjet na zahraniční pracovní cesty.