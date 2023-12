Častým cílem turistů je brněnská Vila Tugendhat. Ikonická stavba, která je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví Unesco, získá i svůj zmenšený model. Konkrétně z kostek lega.

Za nápadem stojí ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. „Jako velký fanoušek Lega jsem se od nástupu do funkce dva roky snažil různými cestami kontaktovat společnost s žádostí o zapojení našeho ‚diamantu světové architektury‘ do jejich oficiální řady Architecture. Bohužel se to nepovedlo," uvedl.

Myšlenky se však nevzdal. Při slavnostním otevření opravené hlavní budovy Muzea města Vídeň na začátku prosince Šolc našel model jejich objektu od společnosti ViennaBricks. „Po oslovení jsme se velmi rychle dohodli na spolupráci a model už je připraven," řekl Brněnskému deníku Rovnost.

Nyní čekají na dodávku kostiček, grafiku návodu a výrobu krabičky. „Díky obrovskému zájmu se snažíme vše urychlit a snad do konce ledna bude lego k prodeji v naších obchodech ve vile Tugendhat a hradu Špilberk," svěřil se Šolc.

Cena bude podle něj od devětadevadesáti do 125 eur, tedy do tří tisíc korun. Bude záviset na všech nákladech. „Zatím bude k dispozici jen padesát kusů," doplnil Šolc.

