Ojedinělým funkcionalistickým skvostem a také velkým lákadlem pro turisty je brněnská vila Tugendhat. V pondělí 1. července uplyne třicet let od otevření veřejnosti. „Muzeum města Brna ji zpřístupnilo krátce po jejím převzetí do své správy," uvedl historik Jiří Vaněk v Internetové encyklopedii dějin Brna.

Dům patří k nejvýznamnějším světovým stavbám svého druhu. Od 2001 figuruje na seznamu světového dědictví Unesco. Vila byla také svědkem významné události historie. V srpnu 1992 se tam uskutečnila jednání o rozdělení Československa mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. U kulatého stolu ve vile Tugendhat byla také podepsána smlouva o rozdělení státu.

Podle výroční zprávy Muzea města Brna zavítalo v minulém roce na prohlídku vily více než padesát tisíc návštěvníků. „Zájem je i v tomto roce velmi vysoký. Vstupenky uvolňujeme do prodeje s předstihem tří měsíců a obratem se vyprodávají. Stále je ale možné navštívit okruh Vila zvenku a zdarma je přístupná i zahrada," uvedl mluvčí vily Tugendhat Petr Dvořák.

Zahradu a volně dostupné expozice loni navštívilo více než sto tisíc návštěvníků. „Jsem tady už podruhé, ale uvnitř jsem se ještě nikdy podívat nebyl. Jenom tady v zahradě, která je podle mě nádherná a je fajn, že je i zdarma," zhodnotil návštěvník Matěj Vrba.



Do vily se přišla podívat i Marcela Andersová s rodinou, které se podařilo získat i vstupenky na vnitřní prohlídku. „Zařídili jsme si je přibližně dva až tři měsíce dopředu. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Vila mi přijde zajímavá a nadčasová," řekla Andersová.

Vila se těší velkému zájmu i ze strany zahraničních turistů. „Je tady velký vliv návštěvníků z Rakouska a Německa a v posledních letech narůstají i počty návštěvníků z Polska a Maďarska,“ informoval Dvořák. Podle něj vilu navštěvují i turisté z USA, Itálie, Francie a vyskytují se také zájemci z Jižní Ameriky a z Asie.

Na vilu Tugendhat se poprvé přišel podívat i Němec Mathias Greve. „Nebyli jsme uvnitř, protože bylo nemožné získat lístek, ale přišli jsme se aspoň podívat na zahradu a dům zvenku. Obojí vypadá fantasticky," zhodnotil Greve.

historie vily Tugendhat v Brně

Postavena v letech 1929-1930.

Autorem projektu byl jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století Ludwig Mies van der Rohe.

Tugendhatovi v roce 1938 vilu opustili po necelých osmi letech života v ní.

Během 2. světové války došlo ve vile k prvním stavebním zásahům a na sklonku války vila sloužila jako stáj pro koně, čímž byla dovršena její devastace.

V roce 1963 byla vila Tugendhat zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek a začala jednání o její obnově a novém kulturním využití.

Nastupující normalizace ale snahy o obnovu vily zastavila a v roce 1980 byl objekt zcela opuštěn a v dezolátním stavu.

V letech 1982-1985 se stavba dočkala celkové rekonstrukce a vila byla upravena pro reprezentační potřeby města.

Muzeum města Brna, které spravuje vilu od roku 1994, vybavilo interiér kopiemi původního nábytku a zpřístupnilo objekt jako instalovanou památku moderní architektury veřejnosti.

V roce 2001 byla zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví Unesco.

Od prosince minulého roku je pro zájemce spuštěna i online prohlídka vily. Návštěvníci si ji tak mohou projít virtuálně. „Neustále přemýšlíme a snažíme se zlepšovat naši nabídku a zamýšlíme se i nad novými zvláštními prohlídkami. V nejbližší době přibudou nové průvodcovské texty. Objeví se teď v letních měsících," prozradil Dvořák.