Rozpadem skončila dosavadní koalice na radnici v městské části Brno-Vinohrady. V křesle místostarosty v té souvislosti od pondělního podvečera už nesedí Jiří Tlamka z uskupení Vinohrady společně, nahradil ho Jiří Pustina z kandidátky Spolu pro Vinohrady. Za Ano pro Vinohrady je nově členem rady Martin Hynšt. Důvodem změn ve vedení městské části se měly stát rozpory ohledně spravování obecních bytů.

Nová koalice po posledních volbách v Brně-Vinohradech příliš dlouho nevydržela. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Nová koalice je nyní ve složení Spolu pro Vinohrady + Plus pro Vinohrady + Ano pro Vinohrady Do opozice zamířily Vinohrady společně.

Nový místostarosta Pustina převzal po svém předchůdci Tlamkovi gesci bydlení. Právě ta byla přitom podle starostky Jitky Ivičicové příčinou rozpadu předchozí koalice. Hlavní prioritou městské části je rekonstrukce bytového fondu. Čítá totiž více než tisíc bytů a stav většiny z nich už je zastaralý.

Jak dopadly poslední komunální volby?



Spolu pro Vinohrady 5 křesel,

Vinohrady společně 3 křesla,

SPD a nezávislí 2 křesla,

Ano pro Vinohrady 2 křesla,

J. Čejka s občany pro Vin. 4, křesla,

Plus pro Vinohrady 5 křesel.

„Byty mají dosud umakartová jádra, rekonstrukce je tak nezbytná. Musí být však také ekonomicky udržitelná. Musíme vědět, za jakou dobu zvládneme opravit všechny. To měl zajistit pan Tlamka, který se k rezortu přihlásil hned na začátku volebního období. Bohužel nedokázal dát dohromady koncepční návrh tak, aby to dávalo smysl a bylo to funkční,” vysvětlila starostka.

Bývalý místostarosta však s důvodem rozchodu nesouhlasí. Novou koalici s Ano pro Vinohrady podle něj plánovalo Spolu pro Vinohrady už dlouho dopředu. „Bývalí koaliční partneři proti nám od začátku bojovali, protože na funkci, kterou jsem získal, si od začátku dělal zálusk pan Pustina. S uskupením Ano pro Vinohrady byli celou dobu domluvení. Bylo to jen divadlo před voliči. Jejich domluva zněla, že nám dají tři měsíce, a když my to do té doby nevzdáme, vypoví nám koaliční smlouvu,” nechal se slyšet Tlamka.

Podle bývalého místostarosty tak na jeho práci v oblasti bytového hospodaření vůbec nezáleželo. „V neděli jsme měli představovat koncept. Měli jsme už však informaci, že na stole je nachystaná nová smlouva s Ano pro Vinohrady. Nemělo smysl se tedy jakkoli bránit a smlouvu jsme vypověděli,” dodal.