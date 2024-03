Na vlastní náklady by nájemníci měli provádět pouze nutnou údržbu. Všechny další výdaje musí následně zaplatit pronajímatel. Právě to byl jeden z problémů, proč lidé ve společenském sále vyjádřili svůj nesouhlas . „Nastěhovali jsme se v roce 2007, byt byl prakticky vybydlený. Za ty roky nám nikdo neřekl nebo nenabídl, že nám zaplatí kuchyň nebo něco jiného,“ argumentoval muž, který se na debatě představil příjmením Rosí.

Množství vinohradských bytů ve správě městské části je totiž stále v původním stavu. Lidé tak mají v bytech zastaralá bytová jádra nebo nevyhovující okna. Někteří již do nutných oprav investovali vlastní peníze, přestože by rozsáhlejší rekonstrukce, jakými je například obnova kuchyně nebo právě výměna bytových jader, měla hradit městská část.

Během let, které v bytě dosud strávil, investoval podle svých slov do bydlení asi čtvrt milionu korun. „Všechno jsme tam investovali z vlastního. Novou kuchyň, bezpečnostní dveře, podlahy. Nezpochybňuji, že platíme směšný nájem, ale mělo by se zohlednit i to, že už řada lidí do bytů investovala vlastní peníze,“ pokračoval diskutér za hlasitého potlesku obyvatel.

Noc práva v Brně: lidé se setkali s ombudsmanem, prohlédli si jeho sídlo

Vinohradský místostarosta Jiří Pustina na komentář odvětil, že by nájemníci, kteří se v bytech rozhodnou provádět úpravy na vlastní náklady, měli mít od zástupců městské části souhlas. „Cenové relace v roce 1990 byly jiné, v roce 2000 zase jiné a teď je potřeba přemýšlet o tom, jakou částkou by se to mělo kompenzovat. To jsme těžko schopní prokázat,“ reagoval Pustina.

Aktuálně má městská část ve správě přes tisícovku bytů. Pětinu z nich tvoří dostupné bydlení pro penzisty a bezbariérové či sociální byty. Všechny peníze vybrané z nájmů následně putují na opravy bytů. „Když máme sedmdesát milionů korun na víc než tisícovku bytů, není možné uvažovat o tom, že bychom prováděli opravy nad rámec. To si mohou dovolit jiné městské části, ale my s naší výší nájemného ne,“ vysvětlovala vinohradská starostka Jitka Ivičičová.

V některých případech doplácejí důchodci

Na středečním projednání mimo jiné uvedla, že na obecní byty v některých případech doplácejí důchodci. A to kvůli vyšší ceně za metr čtvereční, než jakou platí běžní obyvatelé standardních obecních bytů. „Ne, není tomu tak, Nenechte si namluvit, že na vás někdo něco doplácí. Chtěl jsem si to nechat na mimořádné zastupitelstvo, ale musím zareagovat,“ ohradil se třeba Jiří Kolka.

Dodal také, že část penzistů žijících v domově s pečovatelskou službou platí za metr čtvereční měsíčně zhruba sedmadvacet korun, zatímco někteří obyvatelé obecních bytů necelých čtyřiačtyřicet korun. Starostka Ivičičová naopak argumentovala, že část penzistů již nyní platí pětaosmdesát korun za metr čtvereční měsíčně, tedy téměř dvojnásobek částky, kterou platí nájemníci běžných bytů.

Stížnost na úklid v domech Brna-jih, firma za špatnou práci ztratí desítky tisíc

„Pokud bychom měli posílat podobné dopisy někomu, komu je třiadevadesát let, tak se mi to zdá nevhodné. Hlavně mě zamrzel argument, že důchodci na obecní byty nedoplácejí. Pravdou je, že doplácejí někteří. Ale určitě to není tak, že by nedoplácel nikdo,“ podotkla vinohradská starostka Jitka Ivičičová.

Výrazné zvýšení nájmů chystá vedení městské části u smluv, které s nájemníky uzavřeli před rokem 2017. Dosud obyvatelé platili za nájem výrazně nižší částky než v jiných městských částech. Nově představitelé Vinohrad chtějí, aby platili takzvané městem stanovené ekonomické nájemné, které odpovídá sto devíti korunám za metr čtvereční měsíčně.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

V některých případech by to znamenalo zdražení až o sto třicet procent. O chystaném kroku budou zástupci městské části dále diskutovat na mimořádném zasedání zastupitelstva, které se ve Společenském sále Pálava uskuteční v pondělí jedenáctého března.