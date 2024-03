Skokové zdražení nájmů v Brně na Vinohradech? Nájemníci mohou říct ne

Aneta Denemarková externí redaktor - praktikant

Části obyvatel městských bytů v brněnské části Vinohrady přišel v první polovině února dopis s návrhem sjednocení nájemních smluv. Pro některé by to znamenalo navýšení nájmu až o sto třicet procent. Nyní ale představitelé městské části přiznávají, že u většiny z oslovených nájemníků by k takovému kroku neměli oporu v zákonech.