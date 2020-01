Ještě před úterním otevřením expozice si technologii vyzkoušela třeba Zora Knotková z brněnské veterinární a farmaceutické univerzity. „Viděla jsem úchvatné záběry zvířat nad zemí, pod vodou i ve vzduchu. Už jsem něco zažila, třeba šnorchlování v oceánu, což technologie věrně zobrazuje. Navíc je opatřena vynikajícím vodítkem, před přesunem do jiného koutu světa se pro lepší orientaci vyobrazí daný kontinent,“ popsala žena.

Unikátní technologii i zážitek zprostředkují v centru Brna jako první ve střední Evropě. „Je určená i pro školy. Snímky, které jsou zatím dva, může najednou sledovat asi pětadvacet žáků. Šlo nám také o sdílení zážitku, filmy jim pustíme ve stejný čas,“ podotkl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

MEZI MEDVĚDY

Během desítek minut se diváci podívají mezi lední medvědy, pod vodu nebo do pralesa. „Znám na vlastní kůži, jaký obrovský pocit v člověku vyvolá, pokud se octne v blízkosti zvířat. Proto jsem chtěla takový zážitek umožnit i návštěvníkům, kteří si díky tomu třeba uvědomí, jakou ochranu příroda potřebuje,“ uvedla Radana Dungelová, která má projekt Virtuální expedice na starosti.

Virtuální expedice Zoo Brno

- lidé uvidí dva snímky, každý z nich má zhruba čtvrt hodiny

- filmy získali od společnosti Wild Immersion, jejíž patronkou je známá ochránkyně přírody Jane Goodallová

- přístupná bude vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin

- vstup stojí 130 korun na osobu

- časem se počet snímků rozšíří

- děti do 12 let musí přijít s doprovodem

Podle ředitele brněnské zoo Martina Hovorky mají snímky i virtuální realita přitáhnout také skupinu lidí, která zahrady nenavštěvuje. „Chceme postupně představit i záchranné programy po celém světě. Třeba na ostrově Nusa Penida zachraňujeme želvy. V budoucnu se tam lidé díky technologiím přenesou a promluví si třeba s tamním veterinářem,“ předestřel Hovorka.

Jedinečná technologie zaujala také prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Ericha Kočnera. „Takovou velkorysou a moderní záležitost nahlas závidím. Je to něco úžasného i z hlediska vzdělávání dětí a mládeže. V podmínkách českých a slovenských zahrad jde o revoluční projekt,“ okomentoval.

Přebudování prostor v Radnické ulici stálo město pět milionů korun. Jen speciální brýle stály milion. „Přinést část zoo do centra města byl důležitý aspekt. Chtěli jsme lidem také nabídnout vhled k podstatě zvířat a ekosystémů. Expozicí chceme také pomoct ekonomické soběstačnosti zahrady,“ Hladík. Zároveň zdůraznil, že nepředpokládá pokles návštěvnosti Mniší hory.